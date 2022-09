Maksimum. Oto widownia meczu Polska - Brazylia w Spodku

Spotkanie Polski z Brazylią było bardzo wyrównane, przez co o rozstrzygnięciu zadecydował dopiero tie-break. W nim drużyna Nikoli Grbicia wygrała 15:12, dzięki czemu awansowała do finału. Tam jej przeciwnikami będą Włosi.

Zobacz wideo POLSKA - BRAZYLIA. Mamy to!!! Co za mecz! Gramy o ZŁOTO!

Polska pokonała Brazylię w półfinale MŚ. Tłumy na trybunach w Spodku

Podczas aktualnie rozgrywanych mistrzostw świata polscy siatkarze występowali w Spodku już w meczach fazy grupowej. Hala okazała się dla nich szczęśliwa, gdyż wygrali tam kolejno z Bułgarią (3:0), Meksykiem (3:0) oraz USA (3:1).

Spotkania 1/8 finału oraz ewentualny ćwierćfinał Polacy mieli rozegrać w Gliwicach. Powrót do Katowic byłby dla nich świetną wiadomością, bowiem to właśnie w tym mieście zaplanowano mecze strefy medalowej.

Mistrzowie świata stanęli na wysokości zadania i po pokonaniu kolejno Tunezji (3:0) oraz Stanów Zjednoczonych (3:1) ponownie zameldowali się w stolicy województwa śląskiego. W pierwszym spotkaniu po powrocie zmierzyli się z Brazylią. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem kibiców, stąd nie powinno dziwić, że na hali zasiadł komplet 9 056 fanów.

Organizatorzy przewidują, że przy okazji starć o trzecie oraz pierwsze miejsce Spodek ponownie zapełni się do ostatniego miejsca. Wszystkie bilety na te spotkania zostały wyprzedane.

Co ciekawe, dużo więcej widzów pojawiło się na ćwierćfinałowym meczu Polaków z USA. Wynika to z tego, że Arena Gliwice ma większą pojemność od katowickiej hali. Może w niej zasiąść 12 258 osób i tylu też kibiców oglądało starcie polsko-amerykańskie. Była to rekordowa widownia podczas tych mistrzostw.

Absolutnym rekordem wszechczasów pod względem widowni na meczu siatkarskich mistrzostw świata jest 61 500 osób, które w 2014 oglądało zmagania pomiędzy Polską a Serbią. Spotkanie nie odbyło się jednak w hali, a na warszawskim Stadionie Narodowym.