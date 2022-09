Reprezentacja Polski awansowała do finału mistrzostw świata po raz trzeci z rzędu - w 2014 roku biało-czerwoni wyeliminowali Niemców, a cztery lata później wygrali ze Stanami Zjednoczonymi. Teraz kadra prowadzona przez Nikolę Grbicia po pięciosetowym boju pokonała Brazylię. - Jesteśmy na takiej fali, że przez kolejny miesiąc codziennie byśmy mogli grać pięciosetówki - mówił Bartosz Kurek po awansie do finału MŚ.

REKLAMA

Zobacz wideo Kontrowersyjny format MŚ siatkarzy. Polacy uprzywilejowani. "Bolączka siatkówki od lat"

MŚ w siatkówce. Włosi rywalem Polaków w finale turnieju

Włosi rywalizowali o awans do finału mistrzostw świata w siatkówce ze Słowenią. Kadra prowadzona przez Ferdinando De Giorgiego pokonała rywala w trzech zaciętych setach (25:21, 25:22, 25:21). Włosi mają nadzieję na zdobycie pierwszego złotego medalu mistrzostw świata mężczyzn od 1998 roku - wtedy Italia pokonała 3:0 Jugosławię. Włosi w fazie pucharowej pokonali 3:1 Kubę i wyeliminowali Francję po tie-breaku.

Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej poinformował na antenie TVP Sport, że Włosi chcieli zmienić godzinę meczu finałowego. - Włosi chcą grać ewentualny finał o 21:15 ze względu na to, że mają wtedy tzw, okienko antenowe po teleturnieju, który widownia chętnie ogląda w telewizji. Dla nich jest to tzw. prime time - mówił Świderski. Wygląda na to, że prośba Włochów nie została spełniona przez organizatorów i finał mistrzostw świata rozpocznie się w pierwotnym terminie.

MŚ w siatkówce. Gdzie i kiedy oglądać finał Polska - Włochy?

Finał mistrzostw świata w siatkówce pomiędzy Polską a Włochami odbędzie się w niedzielę 11 września o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport i TVP Sport oraz na stronach internetowych polsatboxgo.pl oraz sport.tvp.pl. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.