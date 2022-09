Kosmiczny poziom rywali Polaków w finale MŚ. "Uno, due, tre" w Spodku. Ale nie mamy czego się bać

To miała być najlepsza Słowenia od wielu lat. To miała być zemsta za finał mistrzostw Europy sprzed roku grany w tym samym magicznym Spodku. I w końcu to miała być wielka radość kilkuset fanów zgromadzonych w katowickiej hali. Mógł być finał współgospodarzy tego siatkarskiego mundialu. Ale nie będzie. Choć Słoweńcy się starali i mieli dużo wiary w awans do pierwszego w historii finału MŚ, to tak się nie stało.

Włosi wygrali ze Słoweńcami 3:0 (25:21, 25:22, 25:21). Zagrają w finale MŚ po raz piąty i pierwszy od 1998 roku, kiedy kończyli swoją serię trzech wygranych mundiali z rzędu. Trener Ferdinando De Giorgi będzie miał okazję niejako zemścić się na Polakach, którzy w 2017 roku zwolnili go zaledwie po kilku miesiącach pracy, gdy odpadł z kadrą z domowych mistrzostw Europy już w barażu o ćwierćfinał turnieju. W niedzielę wyjdzie na boisko ze swoim zespołem jako aktualny mistrz Europy, który do swojej kolekcji chce dołożyć kolejne prestiżowe trofeum.

Mistrzowie Europy rywalem Polaków w finale MŚ 2022. Starcie gigantów

Włosi zagrali swoje. Kosmiczny poziom Lavii i Balaso

Szkoda słoweńskich kibiców. Głośno śpiewali hymn, który tym samym wybrzmiał niemal tak pięknie, jak włoskie "Il Canto degli Italiani". Dopingowali swoich zawodników, próbując pomóc im w szukaniu rytmu na boisku. Pierwsze dwa sety drużyna trenera Gheorghe Cretu miała jednak do zapomnienia. Nie było przede wszystkim skutecznego ataku i presji wywieranej zagrywką, która dawała im tak wiele w początkowej fazie turnieju.

A Włosi grali swoje. Przede wszystkim dzięki niezwykłej formie Daniele Lavii w ataku - skończył aż dwanaście z piętnastu piłek (80 procent skuteczności) oraz genialne obrony Fabio Balaso. Choć w drugim secie Słoweńcy ustabilizowali przyjęcie i mieli je na poziomie 74 procent skuteczności, to nie potrafili wbijać piłek w parkiet, głównie dzięki pracy włoskiego libero. Słoweńcy przegrali te partie do 21 i 22.

Nie było zemsty za finał ME w Spodku. Ale Polacy nie powinni się bać

Byli blisko, a jednocześnie jakość gry była zdecydowanie po stronie Włochów. Ci zaczęli od wysokiego prowadzenia - 5:0 - w trzecim secie i wydawało się, że idą po pewny, dość łatwo zdobyty awans do finału. W trakcie seta sprawy się jednak pokomplikowały. Słoweńcy doszli nawet do remisu 17:17. Pod siatką gotował się już rozgrywający Simone Gianelli.

Ale złość szybko została przekuta w dyspozycję na boisku. Świetną. Włosi szybko wyszli na trzypunktowe prowadzenie i nawet powiększyli je jeszcze przed końcem spotkania. ""Uno, due, tre!" - poniosło się po trybunach Spodka, Yuri Romano skończył atak z prawego skrzydła i Włosi mogli się cieszyć. Wygrali 25:21 i 3:0 w całym meczu.

Znamy rywala reprezentacji Polski w finale MŚ 2022 i godzinę meczu

Nie było zatem tak zaciętego spotkania, jak w połowie września przed rokiem, gdy genialny mecz w Spodku kończył się zaciętym tie-breakiem. Włosi pokazali klasę i potwierdzili swoją jakość. To oni zagrają w finale z Polską. Czy zawodnicy trenera Nikoli Grbicia mają się czego bać? Nie, to był jeden z faworytów także przed turniejem. Czeka ich kolejny trudny mecz, ale chyba mieli tego świadomość już dawno temu. O złoto w Katowicach powalczą drużyny, które na nie zasługują. Dyspozycja w finale zdecyduje o tym, która bardziej.