Reprezentant Polski po meczu z Brazylią: Proszę mi wierzyć

Polscy siatkarze po fantastycznym, choć dramatycznym meczu z Brazylią wygranym 3:2, awansowali do finału mistrzostw świata. Staną przed szansą na trzecią wygraną w tych rozgrywkach z rzędu, czego dokonali tylko Włosi i Brazylijczycy.

Janusz wskazał, co zdecydowało o wygranej Polaków w półfinale. "Było granie na ogromnych emocjach"

O tym, jak trudny i zmienny był to mecz świadczy choćby to, jak zagrał w nim mózg drużyny, Marcin Janusz. Na początku spotkania grał słabo, ale im bliżej kluczowych momentów, tym lepiej wyglądał nie tylko cały polski zespół, ale i właśnie Janusz.

- O zwycięstwie w tym spotkaniu decydowały pojedyncze piłki - mówił po meczu Janusz. - Dobrze, że tak się to wszystko skończyło, bo było granie na ogromnych emocjach. Jeden element? Ciężko wskazać. Po takim meczu też nie ma, co patrzeć na statystyki. Może byliśmy w czymś lepsi, ale to nie miało wielkiego wpływu na mecz - ocenił rozgrywający reprezentacji Polski.

- Były różne momenty. Oczywiście, te lepsze się pojawiały, ale tak samo jak te gorsze. Każdy z nas przeżywa to trochę inaczej, ale najważniejsze, że w tym kluczowym momencie wychodzimy z opresji. Bo proszę mi wierzyć, było nerwowo - relacjonował Janusz. - Może wyglądam spokojnie na boisku. To, co się wewnątrz mnie dzieje to dla mnie przede wszystkim coś wyjątkowego, ale we mnie się aż gotuje i sztuką jest to wszystko opanować. Ja też czuję, że mogę zagrać to wszystko lepiej, ale w takich meczach, na takim ładunku emocjonalnym, najważniejsze jest zwycięstwo - dodał. I faktycznie, na początku MŚ mówiło się o stalowych nerwach Francuzów, którzy w ostatnich miesiącach wygrywali tie-breaka za tie-breakiem. Ale odpadli, a teraz możemy o tym mówić, ale w przypadku Polaków. I z tego zawodnicy Nikoli Grbicia mogą być szczególnie dumni.

Janusz: Mieliśmy trudne momenty. Najważniejsze, że z nich wychodzimy i wygrywamy

- Miałem tremę, ale trener Nikola powiedział nam, że to normalne przy takich spotkaniach, turniejach - zdradził Janusz. - To kwestia tego, jak ktoś sobie z tym poradzi. Czy ktoś ma za sobą dwa takie turnieje, czy trzy, stres będzie podobny. Z doświadczeniem przychodzi za to radzenie sobie z tym, bo wcześniej się już to przeżyło. To są jednak tak wyjątkowe chwile dla każdego z nas, że od emocji się nie da uciec - zaznaczył Polak.

- Zarówno z Amerykanami, jak i przeciwko Brazylii mieliśmy trudne momenty. Najważniejsze, że z nich wychodzimy i wygrywamy - podkreślił Marcin Janusz. Jakiego rywala w finale by wolał? - Nie wiem, bo szczerze mówiąc, nie śledziłem tak bardzo innych grup. Nawet nie wiem, w jakiej dyspozycji są Włosi, czy Słoweńcy - stwierdził.

Zmęczenie? "Będzie, ale to jest finał mistrzostw świata"

Czy zawodników trenera Nikoli Grbicia może dopaść zmęczenie? 3:2 z USA w czwartek, teraz kolejny tie-break z Brazylią w sobotę, a czasu na regenerację dla polskich siatkarzy nie ma i nie będzie. - Zmęczenie będzie, ale to jest finał mistrzostw świata - zaznaczył Marcin Janusz głosem, który każe się o Polaków nie martwić. - Gramy przed naszą wspaniałą publicznością, więc to, że jesteśmy zmęczeni zostawimy gdzieś z boku. Po prostu walczymy o nasz wynik - wskazał siatkarz.

Marcin Janusz grał już w finale Ligi Mistrzów - wygranym przez jego ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle z Trentino w tym roku, ale finał mistrzostw świata to w jego karierze coś nowego. Choć w kadrze jest przecież choćby Paweł Zatorski, dla którego to już trzeci finał mundialu w karierze. - Dla mnie wszystko jest nowe, więc już nie mogę się doczekać. Mamy wokół siebie wspaniałych kolegów i świetnego trenera, cały sztab i wszystko, żeby grać na najwyższym poziomie. Mimo tego, że teraz jest ogromne zmęczenie, mimo tej wspaniałej radości po zwycięstwie, to myślami jestem już gdzieś przy finale. Ciężko będzie wszystko odrzucić na bok, bo to niesamowite i kosmiczne. Zrobiliśmy tu naprawdę dobrą robotę, ale ten najważniejszy krok jeszcze przed nami - podsumował Janusz.

Początek spotkania finałowego z udziałem polskiej kadry w niedzielę o godzinie 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.