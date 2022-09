Polacy okiwali Brazylijczyków sztuczką. Kurek otwarcie: Dwa razy to zrobiliśmy. Tak trzeba

Po znakomitym thrillerze reprezentacja Polski siatkarzy wygrała z Brazylią i w niedzielę zagra o złoty medal MŚ. Rywalem będzie zwycięzca drugiego półfinału, Włochy - Słowenia, który właśnie trwa w katowickim Spodku.

"Ważna informacja po meczu Polska - Brazylia". Dreszczowiec zostawia piętno

Łukasz Jachimiak: Wielkie gratulacje! A teraz opowiadaj proszę, co zadecydowało o waszym zwycięstwie? Mental? To, że nie pękliście nawet, gdy w tie-breaku Brazylia was dogoniła i wyszła na prowadzenie?

Bartosz Kurek: Sam odpowiedziałeś. Nawet dobrze. Bardzo dobrze, celująco! Ha, ha! Tak było, dokładnie tak. Nie mieliśmy momentu zwątpienia nawet kiedy byli z przodu. A w takich momentach bardzo łatwo spuścić głowę, poddać się, nie walczyć. My walczyliśmy do samego końca i jestem dumny z tych chłopaków, bo naprawdę wykonali kawał potężnej roboty, żeby tak się prezentować na boisku.

Zapamiętałem dwie wymowne akcje - w drugim secie z premedytacją schowaliście ręce w bloku Lealowi, a w tie-breaku przy stanie 11:11 to samo zrobiliście bodajże Wallace'owi. To pokazuje, że nie tylko siła się liczy, ale też spryt.

- Dwa razy zrobiliśmy to Lealowi.

Okej, Lealowi.

- Tak, tak, byłem tam, to wiem, ha, ha! Tak trzeba grać z tymi wielkimi zawodnikami. Po coś przygotowujemy się do meczów. Odprawy techniczne robimy po to, żeby wiedzieć, jak oni się zachowują w kluczowych momentach.

Wystarczy wam sił na finał po dwóch pięciosetowych horrorach z rzędu?

- Wystarczy, spokojnie. Teraz jesteśmy na takiej fali, że przez kolejny miesiąc codziennie byśmy mogli grać pięciosetówki.

Adrenalina?

- Adrenalina, ale przede wszystkim jesteśmy dobrze przygotowani i widać, że wytrzymujemy wszystko i fizycznie, i mentalnie.

Polscy siatkarze od razu po Brazylii siadają przed TV. Oglądają dwa mecze jednocześnie

Po zwycięstwie nad USA pokazywałeś do kamery na nazwisko Śliwka na koszulce Olka. Kogo wyróżniłbyś tym razem?

- Polskę. Zdecydowanie pokazałbym na napis Polska. Widać było, że wszyscy dobrze gramy, że wszystkie tłoki dobrze chodzą, że razem pracujemy na boisku. Team!

A w teamie kibice. Bardzo chwaliłeś publikę z Areny Gliwice, ale chyba w trakcie meczu z Brazylią słyszeliście, że katowicki Spodek jest jeszcze głośniejszy?

- Wracając do Gliwic - podczas meczu z Amerykanami kibice zrobili tam naprawdę potężną robotę. A tutaj kibice weszli na jeszcze wyższy level. W tie-breaku to było jeszcze lepsze, jeszcze bardziej nas pchało. Mam nadzieję, że podczas finału damy im kolejne powody do radości.

A wiesz, ile drużyn w historii siatkówki zdobyło złoto mistrzostw świata trzy razy z rzędu?

- Nie interesuje mnie to. Może pogadamy o tym jutro.