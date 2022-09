"Ważna informacja po meczu Polska - Brazylia". Dreszczowiec zostawia piętno

To był kolejny horror, ale znowu zakończony happy endem. Polscy siatkarze po pasjonującym, pełnym zwrotów akcji boju wygrali w półfinale mistrzostw świata z Brazylią 3:2. "Biało-Czerwoni" trzeci raz z rzędu zagrają o złoto. Ich rywalem będą Włosi lub Słoweńcy.

W pomeczowych komentarzach wszyscy obserwujący to spotkanie zgodnie przyznali – to był wielki mecz z obu stron, ale przede wszystkim niesamowicie trzymający w napięciu. "Ważna informacja organizacyjna po meczu: Wszystkie osoby o słabszych sercach mają prawo ubiegać się o odszkodowanie od polskich siatkarzy" – napisała Agnieszka Niedziałek, dziennikarka Sport.pl.

"Jak się w najbliższym czasie skróci oczekiwany wiek zycia Polakow to mamy powod. Znowu dreszczowiec, znowu nerwy i wygrana, mimo slabszego dnia Janusza i Zatorskiego. Przepchnęliśmy to i mamy finał!" – dodał Radek Sarnik. Z kolei Piotr Bąk zwrócił uwagę na to, jak silni mentalnie byli podopieczni Grbicia. "- That is moment for motherf***ers - zdaje się, że powiedział Nikola Grbić na ostatnim time-oucie. No i rzeczywiście, kawał skurczymisiów z tych jego podopiecznych" – napisał.

Brazylijczycy byli wspaniali. Ale Polacy... Nieprawdopodobne. Kurek ucieka

Poziom tego widowiska docenił też nasz dziennikarz, Karol Górka. "Jedno trzeba przyznać. To jest mecz absolutnie godny nie tylko półfinału, ale też finału mistrzostw świata. Niesamowity poziom!" – napisał na Twitterze. "Siatkówka na takim poziomie jest po prostu świetną rozrywką w TV! Co za intensywność i dramaturgia Gratulacje dla obu drużyn, to była uczta - nasi to giganci tego sportu" – dodał Mateusz Kaźmierczak.

Nasi reprezentanci zbierają też zasłużone pochwały. Wiele ciepłych słów padło pod adresem Aleksandra Śliwki, który znowu zanotował znakomite spotkanie i kończył najtrudniejsze piłki. Marcin Gałązka zwrócił uwagę, że zarówno Vital Heynen jak i Nikola Grbić mają swoich ulubieńców, którzy później odpłacili im się za zaufanie.

Polacy w finale zagrają o trzecie zwycięstwo na mistrzostwach świata z rzędu. "Polska siatkówką stoi" – skomentował to Wojtek Papuga. " Aż się nie chce myśleć. To wielka drużyna i wielki duch" – dodał Jakub Kumoch.

