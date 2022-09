Brazylijczycy byli wspaniali. Ale Polacy... Nieprawdopodobne. Kurek ucieka

Mamy to! Polscy siatkarze byli najlepsi na świecie w 2014 i 2018 roku, a teraz są o tylko jeden o krok od trzeciego złota z rzędu!

W niedzielę w kosmicznie rozentuzjazmowanym Spodku nasz zespół zagra o coś, co w całej historii osiągnęły tylko reprezentacje Włoch i Brazylii. Być może naszym finałowym rywalem będą Włosi. Na pewno staliśmy się przekleństwem dla Brazylijczyków. W 2014 i 2018 roku pokonywaliśmy ich w meczach o złoto, a teraz sprawiliśmy, że zagrają tylko o brąz. Dla nich to porażka po pięciu finałach z rzędu. Dla nas to ogromny sukces i dowód, że wstaliśmy z kolan po tokijskim nokaucie sprzed roku.

Rok temu Kurkowi uciekło marzenie. Dziś ucieka Kurek. I Polska

Rok temu polscy siatkarze przegrali 2:3 z Francją w olimpijskim ćwierćfinale, bo w kluczowym momencie medalodajnej kadencji Vitala Heynena zabrakło im planu B. Wtedy chorował kapitan Michał Kubiak i to się przełożyło na cały zespół. Wtedy Bartosz Kurek płakał, bo uciekło największe sportowe marzenie jego życia. Teraz Kurek jest kapitanem drużyny, która ucieka innym.

Polska jest w tym turnieju nie do złapania. W ćwierćfinale Amerykanie dogonili nas ze stanu 0:2 w setach, ale gdy pomyśleli, że nas mają, to sięgnęliśmy do rezerw, jakich oni nie mieli.

W półfinale od pierwszych akcji Brazylijczycy zaczęli grać siatkówkę kompletną. Bronili, trzymali w ryzach nasz kapitalny dotąd środek (Jakub Kochanowski i Mateusz Bieniek w pierwszym secie zdobyli wspólnie jeden punkt atakiem), a nasz blok i naszą obronę przełamywali potężnymi rękoma Leala, Lucarellego i Wallace'a. Do tego mieli jeszcze furę szczęścia. W wygranej przez nich partii do 23 dwa punkty zdobyli po wideoweryfikacjach pokazujących, jak niewiele brakowało nam do szczęścia.

Pechem tłumaczą się słabi

Nieznośna była ta chwila ciszy w Spodku, gdy ludzie zrozumieli, że przedwcześnie ucieszyli się z udanej pogoni. Ale już kilka minut później trybuny znów pulsowały i przekazywały energię rodakom walczącym na parkiecie. Nasi siatkarze pokazali, że pechem tłumaczą się tylko słabi. Oni wyciągnęli wnioski, wprowadzili drobne, ale kluczowe korekty. Przeszli do realizacji planu B.

Jego ilustrację zobaczyliśmy w pełni w akcji na 16:10 dla Polski w drugim secie. Kiedy Leal frunął do piłki, nasz potrójny blok już leciał z rękami wyciągniętymi niemal pod sufit Spodka. W ostatniej chwili polska ściana się schowała, a przyjmujący Brazylii już się nie zatrzymał, chciał ją rozbić i nie zauważył, że bije w powietrze, kompletnie psując atak.

Dowodzący kolegami kapitan Kurek, Kochanowski i Bieniek odbierający sobie cześć i chwałę po pierwszym, nieudanym secie, zimnokrwisty, absolutnie wspaniały Aleksander Śliwka, nazywany przez kolegów maszyną Kamil Semeniuk - oni wszyscy razem wskoczyli na podniebny poziom. 25:18 i 25:20 to tylko suchy, liczbowy zapis dominacji Polaków nad Brazylijczykami w setach numer dwa i trzy. Suchy, liczbowy, ale przecież też imponujący. Czasami liczby naprawdę wiele mówią. Spójrzmy: 7/8 w ataku Semeniuka, czyli 88 proc. skuteczności. Trzy bloki Kochanowskiego. Po dwa Kurka i Bieńka - miłe dane, prawda? Bardzo miłe!

Tie-break wytrzymany po mistrzowsku!

W czwartym secie wicemistrzowie świata za wszelką cenę próbowali znaleźć jakiś sposób na mistrzów świata i zostać w meczu. Jeszcze mocniej ryzykowali, przycisnęli maksymalnie w ofensywie, wprowadzili też doświadczonego Bruno Rezende na rozegranie. Od stanu 16:16 uciekli nam 21:16. I już nie dogoniliśmy, mimo że z 18:23 potrafaliśmy zmniejszyć straty do 21:23.

Nie ma chyba czegoś takiego jak spokój przed tie-breakiem. Ale dobrze, gdy jest przed nim wiara. My mieliśmy prawo wierzyć, że po remisowym starciu mistrzów nasi siatkarze wygrają tę krótką dogrywkę. A oni najwyraźniej byli o tym przekonani. 1:0 Bartosz Kurek. 2:0 Bartosz Kurek - od początku ruszyli do ataku, od początku na swoich warunkach. A później nie zwątpliwi, gdy z 7:4 zrobiło się 7:7 i trzeba było walczyć punkt za punkt. Przy wyniku 10:11 ZNOWU (!) schowali ręce w bloku, tym razem nabierając Wallace'a! I to był kluczowy moment, bo zamiast 10:12 było 11:11. Po chwili Semeniuk skontrował na 12:11 i już nie daliśmy sobie wydrzeć zwycięstwa. Polacy zagrali jak przystało na największych mistrzów!

Pokonując Brazylię w półfinale mistrzostw świata nasi siatkarze wygrali szósty mecz w tym turnieju na sześć rozegranych. W całej krótkiej jeszcze kadencji Nikoli Grbicia tych meczów zagrali 26, a wygrali 23. Serbska legenda siatkówki prowadzi Polskę od kilku miesięcy. Misja jest jasna - olimpijskie złoto w Paryżu, za dwa lata. Domowe mistrzostwa świata to ważny przystanek na drodze do tego marzenia. Świetnie, że już mamy zapewniony srebrny medal. A jeszcze lepiej, że nikt z nas kibiców i na pewno tym bardziej nikt z nich, ludzi Grbicia, tym srebrem się nie zadowoli. Oni idą po wszystko. Ich stać na wszystko!