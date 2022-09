Znamy godzinę meczu Polski w finale siatkarskich MŚ 2022

Reprezentacja Polski w półfinale mistrzostw świata zmierzyła się z reprezentacją Brazylii. Pierwszy set wpadł na konto ekipy z Ameryki Południowej, która wygrała go 25:23. Drużyna Nikoli Grbicia w kolejnych partiach prezentowała się już lepiej i wyszła na prowadzenie 2:1 Brazylijczycy zdołali wyrównać stan rywalizacji i do rozstrzygnięcia potrzebny był tie-break. W nim Polacy okazali się lepsi i wygrali go 15:12, triumfując w całym spotkaniu 3:2.

Wiemy, kiedy reprezentacja Polski zagra kolejny mecz

Niezależnie od wyniku meczu z Brazylią, reprezentację Polski czekał na tym turnieju jeszcze jeden mecz. Nasi siatkarze na szczęście pokonali drużynę z Ameryki Południowej i zagrają w finale mistrzostw świata, który zaplanowany jest na niedzielę o 21:00. W nim zmierzą się ze zwycięzcą meczu Słowenia - Włochy. To starcie z kolei odbędzie się w sobotę o 21:00.

Polska już po raz kolejny pokonała Brazylię. Poprzedni raz dokonała tego podczas czerwcowej Ligi Narodów. Wówczas ograła sobotniego rywala 3:1 (25:16, 22:25, 25:16, 25:22). Cztery lata temu w finale poprzedniej edycji mistrzostw świata również okazała się lepsza (3:0) i tym samym sięgnęła po zwycięstwo w całym turnieju. Teraz będzie miała okazję na powtórzenie tego sukcesu.

Jeśli kibice będą chcieli obejrzeć finał na hali, muszą liczyć się ze sporym wydatkiem. - Podeszło do mnie z piętnaście osób. Krzyknąłem sobie tysiąc złotych. Nikt nie powiedział "Co tak dużo? Obniż pan" - mówi Sport.pl Marcin, który próbuje sprzedać bilety przed Spodkiem.

