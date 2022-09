Wielka Trójca poprowadziła Polaków do finału. Semeniuk wszystko udowodnił [OCENY]

Polskich siatkarzy po wygranym 3:2 (23:25, 25:18, 25:20, 21:25, 15:12) półfinale mistrzostw świata z Brazylią oceniamy w szkolnej skali 1-6.

Kamil Semeniuk - 6

Po problemach w długich fragmentach ćwierćfinału z USA wrócił tam, gdzie czuje się najlepiej - do siatkarskiego kosmosu. Pierwszy z bohaterów kadry, bez których tego zwycięstwa by nie było. To on wyprowadził Polaków ze stanu 10:12 na 15:13 w trzecim secie swoimi atakami i zagrywką. Potem zawodnicy trenera Nikoli Grbicia prowadzili nawet pięcioma punktami, więc Semeniuk pozwolił im odzyskać kontrolę nad setem. W czwartym secie to na nim opierał się atak w końcówce, gdy przycisnęli Brazylijczycy. Świetnie wtedy także blokował.

A sam czarował: silna zagrywka, mocny atak bez odejmowania ręki, a za chwilę wyliczona co do centymetrów kiwka. Podniósł się po gorszych chwilach z czwartku i pokazał, że oczekiwania wobec niego sprzed turnieju nie były bezpodstawne. To naprawdę materiał na MVP turnieju, jeśli tylko powtórzy to wszystko w finale.

Polacy obronili trzy piłki setowe, aż nastąpił challenge. Euforia zamieniła się w dramat

Bartosz Kurek - 5+

Dwie trzecie polskiej Wielkiej Trójcy. Skuteczny, kiedy trzeba było trafiać. W pierwszych trzech setach bez zarzutu, bardzo solidny. Klasę i wyższość pokazał asem i potężnym zbiciem znad siatki na początku czwartego seta. W nim miał wzloty i upadki, bo gdy Polacy próbowali dogonić Brazylijczyków w połowie partii, to po raz pierwszy tego wieczoru w Spodku zabrakło jego skuteczności. W tie-breaku goniły go te same demony, ale ostatecznie na boisko wrócił taki Kurek, jakiego potrzeba Polakom - także w niedzielę.

Aleksander Śliwka - 5+

A w zasadzie "Olek Śliwka Olek!", jak zaczęli skandować kibice, tworząc nową przyśpiewkę podobną do tej, którą śpiewają zawsze Kurkowi. Po jego atakach włoscy komentatorzy telewizji Rai tylko smutno pochylali się nad swoimi monitorami. Pięknie potrafił wybrać moment, żeby pchnąć piłkę oburącz, albo kiwnąć w swoim stylu i oszukać rywala. Momentami nie do rozczytania. W końcówce czwartego seta brakowało mu dokładności, więc został zmieniony przez Tomasza Fornala. Ale trudno mieć do niego pretensje. Trzeci z największych bohaterów polskiej reprezentacji przeciwko Brazylii.

Grzegorz Łomacz - brak oceny

Grał za krótko.

Horrendalne ceny biletów na finał MŚ 2022. Ale kibice są gotowi płacić

Mateusz Bieniek - 5

Co on bronił! Od trzeciego seta dołączył także zagrywkę i atak. Można mu wybaczyć nawet jeden fatalny błąd z pierwszego seta, gdy nie podbił prostej piłki spadającej w boisko po stronie Polaków. Po raz kolejny pewny i mocny punkt kadry Nikoli Grbicia.

Jakub Kochanowski - 4+

Co on blokował! W ataku nieco słabiej, zwłaszcza na początku meczu, gdy Polacy mieli spore problemy z grą środkiem, praktycznie kompletnie go nie wykorzystywali. Różnie było z zagrywką - na samym początku momentami genialna, bardzo utrudniająca życie Brazylijczykom, a w końcówce zbyt często przestrzelona. Ogółem był jednak kolejnym silnym ogniwem zespołu.

Tomasz Fornal - brak oceny

Grał za krótko.

Marcin Janusz - 4+

Najgorszy w pierwszym secie. W drugim było jeszcze sporo chaosu, od trzeciego seta kapitalnie broniący, współpracujący ze skrzydłami. Na początku meczu to nie był Janusz panujący nad każdą sytuacją na boisku. Ale im dalej w mecz, tym tej kontroli było więcej. Wracał mózg drużyny - odpowiednio, równo dystrybuujący piłki. Ten początek musi być małą plamą, skazą, ale tylko nią na pięknym obrazie, który do końca meczu malował Janusz.

Gwiazdor Brazylii wściekły na MŚ w Polsce. "Coś takiego nie może się zdarzać"

Paweł Zatorski - 5

Nareszcie! Nareszcie był błysk, były podbite piłki i obrony, które pamiętamy z najlepszych lat Zatorskiego w kadrze. Wymiernie podnosił poziom. Nie przyjmował idealnie, nie zawsze w punkt, ale warto docenić, że w trudnym dla niego okresie zagrał kluczowy mecz na bardzo wysokim poziomie.

Łukasz Kaczmarek - brak oceny

Grał za krótko.