Tyle zarabia Nikola Grbić w roli selekcjonera reprezentacji Polski

Nikola Grbić aktualnie pracuje w roli szkoleniowca, ale w przeszłości był wybitnym zawodnikiem, występującym na pozycji rozgrywającego. W czasie kariery zawodniczej sięgnął m.in. po złoto olimpijskie oraz mistrzostw Europy, dwukrotnie wygrał też Ligę Mistrzów. Trenerem został niedługo po zakończeniu profesjonalnej gry w siatkówkę.

Nikola Grbić pracuje jako trener od lat. Szybko został selekcjonerem kadry Serbii

W 2014 roku Grbić zakończył karierę zawodniczą w barwach Zenita Kazań, ale już w maju tego samego roku rozpoczął karierę trenerską, gdy objął włoską Perugię. Niedługo później zaczął pracować w roli selekcjonera drużyny narodowej, bowiem w lutym 2015 roku przejął kadrę Serbii. Funkcję tę pełnił przez ponad 4 lata, w tym czasie zdobył brąz mistrzostw Europy (2017) oraz złoto (2016) i srebro (2015) Ligi Światowej.

W maju 2019 roku Grbić objął stanowisko trenera ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Z tym zespołem triumfował w Lidze Mistrzów (2021), sięgnął także po Puchar Polski (2021) oraz dwa Superpuchary Polski (2019,2020). Po dwóch latach pracy w z tą drużyną, ponownie przejął Perugię, aż w końcu w styczniu 2022 roku został selekcjonerem polskiej reprezentacji. Od czerwca 2022 roku skupia się na tylko pracy z kadrą, wtedy bowiem rozstał się z włoskim klubem.

W Polsce Grbić może liczyć na sowite zarobki. Imponująca kwota

Podpisując kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, 49-latek zagwarantował sobie godziwą pensję. Jego roczne zarobki wynoszą bowiem ok. 130 tys. euro. Dla porównania, poprzedni selekcjoner Vital Heynen na początku pracy z kadrą inkasował ok. 5 tys. euro miesięcznie. Rocznie dawało mu ok. 60 tys. euro.

Na jeszcze większe pieniądze Serb mógł liczyć podczas pracy w Perugii. We Włoszech jego roczna pensja wynosiła ok. 170 tys. euro. Jednak Grbić zrezygnował z tych pieniędzy, aby w pełni poświęcić się pracy z reprezentacją Polski.

