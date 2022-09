Polacy obronili trzy piłki setowe, aż nastąpił challenge. Euforia zamieniła się w dramat w Polska - Brazylia

Challenge w siatkówce nieraz przywraca do życia, a czasem brutalnie odbiera nadzieję. W pierwszym secie półfinału mistrzostw świata nie okazał się on przyjacielem Polaków. W przypadku dwóch ważnych akcji zapewnił bowiem punkt Brazylijczykom.

To mogła być akcja meczu. Kamil Semeniuk rzucił się daleko poza boiskiem by sięgnąć trudną piłkę, a Aleksander Śliwka wykończył kontratak. Ponad 10 tysięcy widzów na trybunach katowickiego Spodka podskoczyło z radości, krzycząc ile tylko sił w gardle, a trener Nikola Grbić triumfalnie zacisnął pięść. Dzięki temu punktowi biało-czerwoni, którzy wcześniej przegrywali 21:24, mieli doprowadzić do remisu. Tylko mieli, bo "Canarinhos" poprosili o wideoweryfikację po niekorzystnej dla siebie decyzji sędziego, a ta pokazała, że Śliwka popełnił błąd dotknięcia siatki. Tym samym set zakończył się wygraną ekipy z Ameryki Południowej.

Już wcześniej Polacy przekonali się, jak cienka jest granica między szczęściem a pechem. Przy stanie 18:14 dla Brazylii Ricardo Lucarelli zaatakował po ostrym skosie. Arbiter uznał, że trafił w boisko, ale biało-czerwoni liczyli, że piłka będzie autowa i poprosili o challenge. Po dłuższym oczekiwaniu okazało się, że Brazylijczyk co prawda trafił, ale minimalnie. Piłka bowiem zahaczyła bowiem o linię boczną zaledwie o milimetr.

Obrońcy tytułu nie dali się jednak zdołować tymi pechowymi rozstrzygnięciami, a raczej wykorzystali je do wzbudzenia w sobie sportowej złości. W drugiej odsłonie wygrali pewnie 25:18, a w całym spotkaniu jest remis 1:1.