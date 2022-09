Mistrzowie Europy rywalem Polaków w finale MŚ 2022. Starcie gigantów

Po tym, jak w pierwszym półfinale reprezentacja Polski po niezwykłym widowisku pokonała Brazylię 3:2, polscy kibice wieczorem mogli bez większych nerwów obserwować drugi bój o finał, w którym spotkały się dwie najlepsze drużyny ostatnich mistrzostw Europy. Rok temu w katowickim Spodku, gdzie dziś rozgrywano półfinały MŚ, Włosi pokonali w finale europejskiego czempionatu Słowenię 3:2 i w dość eksperymentalnym składzie sięgnęli po mistrzostwo kontynentu.

Mistrzowie Europy rywalem Polaków w finale. Słowenia bez szans

Półfinał mistrzostw świata również należał do Italii, która już po kilku pierwszych piłkach zdołała objąć prowadzenie 7:1. I choć po czasie dla Gheorghe Cretu Słoweńcy zdołali zmniejszyć straty do jednego punktu (8:7), to inicjatywa przez całego seta należała do mistrzów Europy. Tylko jeden punkt różnicy między obiema drużynami był po autowym ataku Alessandro Michieletto, który nie mógł się wstrzelić w pierwszym secie, ale od stanu 15:14 Słowenia zacięła się w ataku na kilka piłek, a skuteczne kontry Włochów pozwoliły im zdobyć pięć punktów z rzędu (20:14). To okazało się kluczowe do wygrania seta, w którym Italia zwyciężyła do 21 po błędzie w ataku Roka Możicia.

W drugiej partii Włosi także prowadzili od początku do samego końca. Prowadzeni przez bardzo dobrze dysponowanego Daniele Lavię mistrzowie Europy pewnie punktowali słabo dysponowanego przeciwnika. Choć w tej części gry akurat nie potrafili wyraźnie odskoczyć Słoweńcom. Dopiero w samej końcówce osiągnęli cztery punkty przewagi (23:19), by ostatecznie wygrać 25:22.

POLSKA, POLSKA, POLSKA! Brazylia pobita w tie-breaku! Thriller!

W trzecim secie Italia zaczęła od zdobycia pierwszych pięciu punktów, ale Słoweńcy nie zamierzali się załamać. W połowie partii doprowadzili nawet do remisu po 14 i walka o zwycięstwo w niej rozpoczęła się od nowa. Od stanu 17:17 kolejny zryw wykonali Włosi, który za sprawą dobrych kontr Lavii i Michieletto osiągnęli znów trzy punkty przewagi i tego już nie oddali. Wygrali po ataku Romano 25:22 i mogli świętować awans do wielkiego finału.

Reprezentacja Włoch ostatecznie pokonała Słowenię 3:0 (25:21, 25:22, 25:21) w drugim półfinale mistrzostw świata i to mistrzowie Europy będą rywalami Polaków w niedzielnym finale, który rozpocznie się o godz. 21 w katowickim Spodku. Trzy godziny wcześniej Słowenia zagra z Brazylią w meczu o trzecie miejsce.