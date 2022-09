Horrendalne ceny biletów na finał MŚ 2022. Ale kibice są gotowi płacić

- Podeszło do mnie z piętnaście osób. Krzyknąłem sobie tysiąc złotych. Nikt nie powiedział "Co tak dużo? Obniż pan" - mówi Sport.pl Marcin, który próbuje sprzedać bilety przed Spodkiem. Jest sobota, dzień półfinału z Brazylią, a on już sprzedaje te na niedzielę i finał.

3 Fot. Jakub Balcerski, Sport.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl