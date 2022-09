"To koniec Brazylii". Mocne słowa przed meczem Polska - Brazylia na MŚ w siatkówce

Reprezentacja Brazylii będzie rywalem Polaków w sobotnim półfinale siatkarskich mistrzostw świata (godz. 18:00). "Canarinhos" to prawdziwi dominatorzy światowej siatkówki w XXI wieku - od 2002 roku na mistrzostwach świata za każdym razem dochodzili do finału, trzykrotnie zdobywając tytuł. Na igrzyskach olimpijskich do ubiegłego roku było podobnie - dopiero w Tokio na drodze Brazylii stanęli w półfinale Rosjanie, a w dodatku w meczu o trzecie miejsce lepsza okazała się Argentyna.

REKLAMA

Zobacz wideo Kontrowersyjny format MŚ siatkarzy. Polacy uprzywilejowani. "Bolączka siatkówki od lat"

Były reprezentant Polski pewny wygranej Polaków. "To będzie koniec brazylijskiej dominacji"

Teraz Brazylijczyków może po raz pierwszy w XXI wieku zabraknąć w finale mistrzostw świata. W sobotnim półfinale z Polską w Katowicach "Canarinhos", choć także wygrali dotąd wszystkie mecze na turnieju, nie będą faworytem.

- To będzie symboliczny koniec brazylijskiej dominacji - zapowiada w rozmowie z WP SportoweFaktry były reprezentant Polski, Witold Roman, którego zdaniem to Polska wyjdzie zwycięsko z tej konfrontacji.

- To chyba pierwszy raz od ponad 20 lat, gdy Brazylijczycy nie są faworytami do jakiegokolwiek medalu. Ich czas przemija i obecna reprezentacja Brazylii jest najsłabsza spośród wszystkich, jakie wystawili w ostatnich kilkunastu latach na wielkich imprezach. Od lat grają praktycznie w tym samym składzie i widać już po nich zmęczenie kolejnymi wyzwaniami. Klasowych następców jednak nie ma, więc to może być ostatnia szansa na wielki sukces - tłumaczy były siatkarz.

Dla rywali Polaków finał MŚ od 20 lat normą. "Presja w pakiecie z koszulką"

Jak łatwo zauważyć, zdecydowana większość brazylijskiej kadry to siatkarze, którzy są coraz bliżej zakończenia swoich karier sportowych. Bruno czy Lucas mają już po 36 lat, Wallace 35, Yoandry Leal 34. Z najważniejszych siatkarzy Brazylii najmłodszy jest 30-letni Ricardo Lucarelli, a do tego większość "Canarinhos" nie prezentuje już tej dyspozycji, co w poprzednich sezonach.

- Pewnie gdyby nie świetna dyspozycja grającego w ich drużynie Kubańczyka Leala, to tej drużyny już nie byłoby na mistrzostwach. W kontekście sobotniego meczu, nie skupiałbym się jednak tylko na tym zawodniku, bo dużo ważniejsza będzie postawa naszego zespołu na zagrywce i w przyjęciu, co było widać w meczu z USA - podsumowuje Witold Roman.

Mecz półfinałowy MŚ Polska - Brazylia w Katowicach w sobotę o godzinie 18:00. Relacja na żywo na Sport.pl.