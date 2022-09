Rywale pewni siebie przed finałem MŚ w Polsce. I nie szczędzą pochwał Polsce

Fernando Kreling podczas mistrzostw świata stał się podstawowym rozgrywającym Brazylijczyków. W tej roli zastępuje ich wciąż aktualnego kapitana, doświadczonego Bruno Rezende. W meczu z Argentyną, zakończonym wynikiem 3:1, prowadził grę swojej ekipy przez całe spotkanie, za wyjątkiem ostatniego seta. Później udzielił wywiadu dla przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Fernando Kreling. Wygryzł ze składu słynnego Bruno Rezende

26-latek coraz lepiej odnajduje się w nowej roli. - To dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, że jestem teraz pierwszym rozgrywającym. Rozpocząłem już od fazy grupowej, potem przyszła faza play-off i nadal wszystko układa się dobrze. To mnie cieszy - przyznał Fernando. Rozgrywający wiąż czuje jednak respekt przed kapitanem swojej reprezentacji, który stał się teraz jego zmiennikiem. - Bruno napisał znakomitą historię brazylijskiej siatkówki grając w żółtej koszulce reprezentacyjnej. Jest dla mnie jak ojciec i zawsze dzieli się ze mną swoim doświadczeniem. Często dyskutujemy o tym, w jaki sposób poprowadzimy grę, jeżeli będziemy grać obaj - dodał.

Rywal pod wrażeniem reprezentacji Polski. "Grają najpiękniejszą siatkówkę w Europie"

Nie zabrakło także komplementów pod adresem reprezentacji Polski, z którą przyjdzie mu zagrać w sobotę wieczorem. - To silny zespół, który obecnie gra najpiękniejszą siatkówkę w Europie i praktycznie nie ma słabych punktów. Prezentuje się zarówno tak samo dobrze w polu zagrywki, w ataku, w bloku. - chwalił nasz zespół Fernando. - Czasem oczywiście pojawiają się drobne błędy. W tej drużynie są również młodzi zawodnicy, a to bardzo istotne - kontynuował.

Dla Brazylijczyka występ na polskim parkiecie będzie wielkim przeżyciem. Jak większość zawodników uwielbia atmosferę, jaką tworzą polscy kibice. - Bardzo lubię grać w Polsce, bo zawsze tu czuję dobrą energię płynącą z trybun. W półfinale to wsparcie niestety nie będzie dla nas - wyznał.

Fernando Kreling wyraził też radość z powrotu do drużyny atakującego Wallace'a, a także wskazał mocne strony swojego zespołu. - Siłą naszej drużyny jest na pewno gra na skrzydłach. Mam do dyspozycji naprawdę bardzo dobrych atakujących, co było widać w ostatnich meczach - podsumował siatkarz.