Włosi chcą zmiany w finale siatkarskich MŚ 2022. Polacy ujawniają

Polacy pokonali Amerykanów po niesamowitym meczu 3:2 i awansowali do półfinału, gdzie zmierzą się z Brazylijczykami (ograli Argentynę 3:1). W drugim półfinale spotkają się Włochy i Słowenia.

Półfinał Polaków został zaplanowany na godzinę 18:00. Drugi mecz rozpocznie się o 21:00. Jeśli Włosi awansują do finału, to chcieliby zmienić godziny decydującego meczu, o czym poinformował na antenie TVP Sport Sebastian Świderski.

- Włosi chcą grać ewentualny finał o 21:15 ze względu na to, że mają wtedy tzw, okienko antenowe po teleturnieju, który widownia chętnie ogląda w telewizji. Dla nich jest to "prime time" - stwierdził Świderski, który od roku jest prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Niedzielne mecze - czyli o 3. miejsce i o finał - są zaplanowane na 18 i 21.

Wróćmy na chwilę do spotkania z USA. - To był nasz najcięższy mecz, pełen wzlotów i upadków. Na pewno mentalnie będziemy jeszcze potrzebować chwili, żeby się uspokoić. Myślę, że szybko nie zaśniemy - mówił po ćwierćfinale mistrzostw świata siatkarzy Jakub Kochanowski, który zdobył aż 17 punktów. To był drugi wynik w polskiej kadrze. Więcej punktów zdobył Bartosz Kurek (22).

Teraz celem jest mecz z Brazylią, która w 2018 i w 2014 roku przegrywała z Polakami finał. - Mamy chwilę czasu, żeby przeanalizować naszą grę, ich grę i odpocząć. Do tego momentu będziemy gotowi. Uważam, że jesteśmy drużyną kompletną, ale nie dlatego, że byliśmy trochę lepsi od Amerykanów, a ponieważ wprowadzamy jakość do tego, co się dzieje na boisku. Jesteśmy w stanie dyktować warunki każdej drużynie siatkarskiej na świecie - podsumował Kochanowski.