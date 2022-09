Polacy awansowali do półfinału MŚ i chwycili za smoczki. "Udało się nie zemdleć"

Aleksander Śliwka kończy ostatnią akcję tie-breaka w emocjonującym meczu z Amerykanami, polscy siatkarze rzucają się sobie w objęcia, by wspólnie celebrować upragniony awans do półfinału mistrzostw świata, a za chwilę ustawiają się do tradycyjnego zdjęcia zwycięzców. Ono jest zawsze okazją do przekazania bez słów jakiejś wiadomości i biało-czerwoni często z tego korzystają. Tym razem w centrum zainteresowania znalazł się jeden z nich - Bartosz Kwolek.

Szalona doba Kwolka. Stres tylko na sali porodowej

W przerwie między meczem 1/8 finału a ćwierćfinałem przyjmujący został ojcem. Koledzy z reprezentacji w czwartkowe wieczór na tę okoliczność zadbali nawet o małe rekwizyty. Każdy z nich pozuje bowiem ze smoczkiem w ustach, a większość dodatkowo pokazuje rękami charakterystyczny gest kołyski. Kwolek, jako główny bohater, znajduje się w centrum. Kadrowicze jeszcze przed meczem nawiązali do tego. Na poprzedzającym mecz z USA treningu również wykonali wspomnianą kołyskę.

25-letni przyjmujący ostatnio na brak wrażeń narzekać nie może. Ma za sobą szaloną dobę, podczas której pojechał z Katowic do Warszawy, by uczestniczyć w porodzie, a następnie wrócić na Śląsk i wziąć udział w ćwierćfinale z Amerykanami.

- W jeden dzień tak naprawdę to wszystko zrobiłem. Wyjechałem we wtorek, a w środę wróciłem - relacjonuje świeżo upieczony tata.

Większość emocjonującego spotkania w Arenie Gliwice obejrzał z ławki rezerwowych, a w czwartym secie pojawił się na chwilę na parkiecie. Biało-czerwoni roztrwonili przewagę dwóch setów, by ostatecznie wygrać po tie-breaku 15:12. Jeden z dziennikarzy spytał Kwolka, czy większy stres czuł podczas tego pojedynku, czy też na sali porodowej.

- Stres? Tutaj nie ma stresu. Tam był duży. Udało mi się nie zemdleć - podkreśla z charakterystycznym dla siebie spokojem zawodnik.

O tym, że w tym roku powiększy się rodzina jego i Mai Klich (siostry piłkarza reprezentacji Polski i Leeds United Mateusza), poinformował w marcu. W rozmowie ze Sport.pl sprzed mistrzostw świata zaznaczył, że termin porodu wyznaczono na czas po turnieju, ale w praktyce los nieraz płata figla w takich sprawach. Tak też było w tym przypadku.

Wraca ciągłość grania. Dwa mecze od radości

Historia Kwolka jest pewnym nawiązaniem do sytuacji z 2006 roku. Wówczas biało-czerwoni brali udział w mundialu w Japonii, a w trakcie ćwierćfinału w Polsce na świat przyszedł syn Michała Winiarskiego. Czekająca od wielu lat na sukces na arenie międzynarodowej drużyna narodowa wywalczyła wtedy srebrny medal. Przyjmujący Aluronu CMC Warty Zawiercie, rozmawiając kilka dni temu z dziennikarzami w Katowicach, żartobliwie wspominał, iż liczy, że jeśli jego syn pojawi się na świecie w trakcie czempionatu, to także przyniesie szczęście kadrze.

- Oby teraz było lepiej, niech mój syn urodzi się na złoto - rzucił wtedy z uśmiechem.

Kwolek jak Winiarski - został ojcem w trakcie siatkarskich MŚ. Zwiastun medalu?

W czwartkowy wieczór, po przypomnieniu tej sytuacji, był już bardziej stonowany. - Oby był medal, ale nie chcę niczego krakać. To, że akurat urodził mi się syn w tym momencie, jest po prostu zbiegiem okoliczności. Ja się bardzo cieszę. Miło ze strony chłopaków, że cieszą się razem ze mną - dodaje Kwolek.

Choć ostatnio w dużym stopniu absorbowały go wydarzenia życia z prywatnego, to obserwował też uważnie to, co działo się w Arenie Gliwice podczas pełnego zwrotów akcji pojedynku z rywalami ze Stanów Zjednoczonych.

- Trzeba im pogratulować, że podnieśli się ze stanu 0:2. Przed tie-breakiem to oni mieli przewagę mentalną. Po wygraniu dwóch setów byli nakręceni, a my trochę zgaśliśmy. Udało nam się jednak odbudować. Pamiętam nasz półfinał MŚ z 2018 roku. Wyglądał bardzo podobnie, tylko rywalizacja była szczebel wyżej. Znów była dramaturgia i 3:2, ale najważniejsze, że wygrywamy - podkreśla.

Ostatnio między poszczególnymi etapami zmagań Polacy mieli nietypowe jak na formułę turniejową kilkudniowe przerwy. Teraz wracają do znanego dobrze systemu i półfinał z Brazylią rozegrają już w sobotę.

- Może dobrze, że nie będzie znowu długiej przerwy między meczami. Mamy teraz dzień wolnego i wydaje mi się, że to wystarczy, by mieć ciągłość grania. Trzeba zagrać i wygrać jeszcze te dwa mecze, a wtedy możemy się cieszyć - podsumowuje Kwolek.

Półfinał z "Canarinhos" w katowickim Spodku rozpocznie się o godz. 18. W drugiej parze zmierzą się współgospodarze turnieju Słoweńcy z Włochami.