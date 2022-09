Kamil Semeniuk sam się przyznał: "Piach był straszny. Nie ma co ukrywać", ale pomogło wkurzenie

Semeniuk grał piach, ale w tie-breaku się zrehabilitował. "Wyszliśmy sportowo wkurzeni"

Ale cieszę się, że w najważniejszych momentach mogłem razem z chłopakami walczyć o zwycięstwo -

Na tie-breaka wyszliśmy sportowo wkurzeni, agresywnie od samego początku. Wypełniona po brzegi hala w Gliwicach też nas poniosła. W tych najważniejszych momentach Amerykanom też ręka mogła na zagrywce zadrzeć i popełniali wtedy błędy.

- Brazylia - jest kilka elementów, w których te reprezentacje się różnią, na pewno przyjęcie - trzeba będzie się skupić, aby zagrywka funkcjonowała przez całe spotkanie, ten element może decydować o zwycięstwie w tym spotkaniu

tie- break - cieszę się po porstu, że trener Nikola zaufał moim umiejętnościom i w piątej partii znowu wpuścił mnie na boisko, a ja starałem się mu odpłacić za to zaufanie. i starałem się wykonać wszystkie elementy siatkarskie jak najlepiej, zagrywka,ale i przyjecie, blok i być na boisku i wprowadzać pozytywną agresję

- piach był straszny, nie ma co ukrywać, że ten mecz w moim wykonaniu nie był najlepszy, ale cieszę się, że w najważniejszych momentach mogłem razem z chłopakami walczyć o zwycięstwo dla drużyny

- każda maszyna się czasem zacina? Jak piasek wejdzie między tryby maszyny, to może się gdzieś tam sypnąć?, Ale badziej chy a tu może głowa nie zafunkcjonowała. Może gdzieś za bardzo się styki przegrzały, bo fizycznie myślę,że byłem bardzo dobrze przygotowany

- piasek - myślę, że to tylko i wyłącznie moja wina. Niepotrzebnie chyba chciałem zmieniać coś, co dobrze funkcjonowało - najście do ataku czy inne elementy- teraz już wiem, że to, co dobrze funkcjonuje, to nie warto zmieniać,

- co sob ie myślałe, - dobry podrzut, dobre najście, odpowiednia wysokość i powinno wpaść?

- dostałem informację pod koniec przerwy przed tie-breakiem, że mam wejść na boisko, poprosiłem trenera, by gdzieś tam w trakcie omawiania taktyki przed piątym setem dał mi jeszce chwilę, bym z chłopakami troche jeszcze poodbijał, by się dogrzać

- tie-break - rządzi się swoimi prawami, mentalnie tez jest trochę bardziej emocjonująco, fajną rolę odegrali chłopaki z drużyny, którzy mnie od samego pocxątku wspierali, ok, to co było, - zapominamy o tym, co było przed tie-breakiem, mamy czystą kartę i tak było

- 2:0 - wszyscy dobrze wiemy, że usa potrafi się podnosić, dizś też to udowodnili, nieważne, czy prowadizliśmy w secie kilkoma pkt, oni wracali i byli na styk, 2:0 a potrafili odwróci,ć losy meczu i doporowadizć do tie-breaka, to tylkp świadczy o ich klasie,potrafi wracać z dalekije podróży, może po drugi secie nasza agresja mogła trochę uciec i daliśmy im miejsce , a oni to w stu procentahc wykorzystali, - tie-breka - na maksa sportowo wkurzeni wyszliśmy i chcielismy udowodnić, że to my zasługujemy na to zwycięstwo

- coś tam oglądaliśmy, mieli różne problemy zdroowtne, ale mylse że i tak wyjdą najmocniejszym składem na półfinał, i będzie to na pewno ciekawe spotkanie

- dwie topowe ekipy, brazylia - do konca na igrzyskaxh, srebro?. odpadniecie mistrzów olim. na pewno jest niespodzianką, niezalexnie od tego, z kim by przegrali, ale top4

