Oto najwyższy siatkarz na świecie. Bije wszystkich na głowę. To efekt choroby

Siatkówka jest jednym z najpopularniejszych sportów na świecie. W przypadku tego sportu bardzo ważną cechą jest wysoki wzrost, który pomaga w szczególności przy wyskokach do siatki. Średni wzrost zawodnika waha się w granicy dwóch metrów. Niektórzy z nich mogą się pochwalić lepszymi warunkami fizycznymi.

Najwyższy siatkarz na świecie to Morteza Mehrzad

Za najwyższego siatkarza na świecie uznaje się Mortezę Mehrzada. Irańczyk jest niesamowicie wysoki i mierzy aż 248. Tak rekordowe warunki fizyczne są spowodowane akromegalią, czyli chorobą, przez którą organizm wydziela zbyt dużo hormonu wzrostu. Zdiagnozowano mu ją w wieku 16 lat. W młodości doznał także wypadku, po którym jego prawa noga przestała rosnąć i obecnie musi poruszać się o kulach.

W związku z tym Mehrzad nie uprawia znanej powszechnie siatkówki, ale jest zawodnikiem jej wersji na siedząco. To dyscyplina, w której szansę na grę mają osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Co więcej, uważa się go za jedną z największych gwiazd tego sportu. W 2016 roku zdobył z reprezentacją Iranu złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Rio De Janeiro.

Jak wyznał w wywiadzie udzielonym Paralympic.org, siatkówka na siedząco zmieniła jego życie. - Przed rozpoczęciem kariery byłem kompletnie odizolowany od społeczeństwa. Siedziałem w domu przez pięć lat z powodu mojego wzrostu. Wtedy nie mogłem sobie nawet wyobrazić takiej przyszłości. Wszystko zmieniło się, gdy zostałem zaproszony do telewizji i później zaproponowano mi grę w siatkówkę na siedząco. Ten sport to prawdziwy cud, jaki mnie spotkał w życiu. Przed tym ludzie patrzyli na mnie z otwartymi ustami, a teraz chcą robić sobie ze mną zdjęcia i cieszą się, że mnie widzą - wyznał.

Mehrzad dodał także, że sport jest bardzo ważny dla niepełnosprawnych. - Byłem nieśmiały i niezbyt rozmowny, na początku bałem się rozmawiać, ale koledzy z drużyny bardzo dobrze mnie traktowali. Niepełnosprawni nie powinni bać się sportu. Jest dla nich niezbędny i dzięki niemu mogą łatwiej przystosować się do życia - powiedział siatkarz.

Najwyższym siatkarzem z kolei, który gra w oryginalną odmianę tego sportu jest Wuttichai Suskara. Tajlandczyk mierzy 222 centymetry i podobnie jak Mehrzad jego nieprzeciętny wzrost jest spowodowany chorobą. W tym przypadku mowa o gigantyzmie. Najwyższym polskim zawodnikiem jest Bartłomiej Lemański. Może się pochwalić 217 centymetrami wzrostu. W 2017 roku zadebiutował w reprezentacji, stając się najwyższym polskim siatkarzem w historii.

