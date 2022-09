Arena Gliwice odleciała po dreszczowcu. Środkowi katami USA, wejście smoka Semeniuka

- Mamy przed sobą trzy finały w tych mistrzostwach świata. Tak musimy do tego podchodzić - mówił dziennikarzom trener Polaków Nikola Grbić po awansie do ćwierćfinału. Pierwszy z nich jego drużyna ma już sobą. Nie był on z pewnością spacerkiem, ale też trudno byłoby się go spodziewać, biorąc pod uwagę historię spotkań tych ekip w ostatnich latach. A już zwłaszcza pamiętny półfinał poprzedniej edycji mundialu, który biało-czerwoni wygrali 3:2. Wtedy miejscem akcji thillera był Turyn, teraz akcja przeniosła się do Gliwic.

Zobacz wideo Polacy w ćwierćfinale MŚ. Muszą wyrzucić z turnieju faworytów. "Mecz do zapamiętania na lata"

Trzy poprzednie mecze tych ekip w obecnym sezonie to przeplatanka. W fazie interkontynentalnej Ligi Narodów lepsi w czterech setach byli Polacy, ale w półfinale turnieju finałowego tych rozgrywek zostali rozbici 0:3. W meczu grupowym tych MŚ - który nie miał zbyt dużego znaczenia, bo obie ekipy były pewne awansu - znów wygrali biało-czerwoni 3:1. Statystyka wskazywała więc, że tym razem kolej na triumf, ale obrońcy tytułu pokazali, że za nic mają takie wyliczanki.

Na czwartkowy pojedynek między sobą obie ekipy czekały już od ponad tygodnia. Wówczas zmierzyły się w Katowicach, a zwycięstwo gospodarzy oznaczało, że najprawdopodobniej znów trafią na siebie ponownie w ćwierćfinale. I tak też się stało. O ile biało-czerwoni w 1/8 finału bez problemu w trzech setach uporali się z Tunezyjczykami, to Amerykanie zaliczyli niespodziewanie pięciosetowy pojedynek z Turkami.

Grbić zaskoczył nieco dziennikarzy po 1/8 finału, gdy powiedział, że dla jego drużyny lepiej byłoby, gdyby Amerykanie wygrali gładko swój niedzielny mecz. Serb tłumaczył, że zawodnicy Johna Sperawa wyszli wówczas z dużych opresji, co ich wzmocni w dalszej części turnieju. Przebieg czwartkowego spotkania pokazał, że trener biało-czerwonych miał rację. Bo o ile w meczu z Turkami roztrwonili dwusetowe prowadzenie, by ostatecznie wygrać po tie-breaku, to w czwartek sami odrobili taką stratę. Gospodarze - ku euforii i uldze kompletu publiczności - nie pozwolili im jednak pójść za ciosem.

Pierwsze akcje jeszcze nie zapowiadały, że początek meczu będzie należał do Polaków. Set otwarcia zaczął się bowiem od zepsutej zagrywki Jakuba Kochanowskiego. Jego koledzy z drużyny również początkowo nie mogli się wstrzelić w polu serwisowym. Środkowy jednak szybko się zrehabilitował i w tej partii posłał w sumie trzy asy, a także dobrze radził sobie w ataku. Pewnym punktem drużyny był także krytykowany nieraz wcześniej w tym sezonie Aleksander Śliwka. Amerykanie z kolei byli jakby nieco niepewni i brakowało im żądeł, którymi byliby w stanie kąsać skutecznie rywali.

Obserwując drugą odsłonę, można było odnieść wrażenie, że cofnęliśmy się w czasie do półfinału MŚ z 2018 roku. Rewelacyjnie w ataku radził sobie sobie wtedy Bartosz Kurek, bohater tamtego spotkania. Swoje dołożyli Kochanowski, Mateusz Bieniek i Śliwka, w efekcie czego po zaciętej partii biało-czerwoni prowadzili już 2:0 w setach, a Arena Gliwice szykowała się do odlotu.

Sprowadzeniem na ziemię było dwie kolejne odsłony. Amerykanie zaczęli wywierać większą presję na gospodarzach, a ci mieli wyraźne kłopoty z przyjęciem i skutecznością ataku. Nie pomagały zmiany dokonywane przez Grbicia, który ściągnął między innymi mającego słabszy dzień Kamila Semeniuka. Kwadrat dla rezerwowych, który w połowie pierwszej partii przycichł, od trzeciej znów zaczął tańce i celebrowanie udanych akcji. Polscy kibice zaś kręcili z niedowierzaniem głowami.

Trzeba było jednak z ostateczną oceną poczekać do tie-breaka. W nim Grbić popisał się trenerskim nosem - wpuścił znów Semeniuka, który wyraźnie odżył i posłał dwa asy. Do skuteczniejszej gry wrócił też Kurek i biało-czerwoni krok po kroku zmierzali ku niełatwi wywalczonemu zwycięstwu.

Teraz Polacy mają dzień na ochłonięcie po emocjach czwartkowego wieczoru, a w sobotę czeka ich walka o trzeci z rzędu finał. Po drugiej stronie siatki staną Brazylijczycy, którzy w czwartek pokonali w derbach Ameryki Południowej Argentyńczyków 3:1. "Canarinhos" to ostatnio etatowi rywale Polaków w decydujących meczach czempionatu globu. Tym razem stawką będzie "tylko" prawo gry w takim spotkaniu. Po rozegraniu dwóch rund w Gliwicach gospodarze wracają do katowickiego Spodka. A to właśnie w tej hali osiem lat temu rozprawili się z Brazylijczykami 3:1, sięgając po upragnione złoto.