"Polski szpieg" w sztabie USA nazywa Polaków najlepszą drużyną świata. "Zabrałbym wam Śliwkę"

- Piętnaście lat temu ja dopiero zaczynałem, a on już pracował, zaczął mi pomagać, dużo rozmawialiśmy. On zabrał swój zespół do Stanów, a ja swój do Argentyny i tak wymienialiśmy się uwagami. Dobrze się poznaliśmy, pojawiła się szansa na współpracę, a ja byłem bardzo zainteresowany perspektywą trenera, który pracował w zupełnie innym środowisku niż ja - mówił o Javierze Weberze trener Amerykanów John Speraw.

Argentyńczyk przed ćwierćfinałem mistrzostw świata przeciwko Polsce opowiada Sport.pl o swojej karierze, tym, jak rozumie siatkówkę, ale także wybiera najbardziej wartościowego zawodnika spośród polskich siatkarzy i zdradza sekrety świetnej gry jednego z najlepszych rozgrywających na świecie, Micah Christensona.

Jakub Balcerski: Przed drugim meczem z Polską znów wraca określenie "polskich szpiegów" w USA. I to już nie tylko wasi zawodnicy - Erik Shoji, David Smith, Torey Defalco, Joshua Tuaniga, czy Taylor Averill, ale także pan jako trener Indykpolu AZS-u Olsztyn. Jak się pan czuje w takiej roli?

Javier Weber: No tak, trochę wychodzi na to, że szpieguję w Polsce i znam zawodników. Ale to chyba nie ma takiego wpływu na przygotowania. Polacy to obecnie najlepsza drużyna na świecie. I nie mają sześciu, czy siedmiu zawodników na najwyższym światowym poziomie. Mają szesnastu, czy nawet osiemnastu. To niesamowita głębia składu. Tym Polska się wyróżnia i trudno ją w tym pobić. My mamy moim zdaniem najlepszego rozgrywającego na świecie, Micah Christensona. Jesteśmy świetnie zorganizowani.

Ale po polskiej stronie dodatkowo doceniam techniczną jakość zawodników. Gdybym miał zabrać wam jednego siatkarza do swojego zespołu, wziąłbym Aleksandra Śliwkę. Może Kamil Semeniuk jest lepszy w ataku, ma świetny moment i kapitalny sezon, ale to Śliwkę uwielbiam bardziej. Jest dla mnie siatkarzem kompletnym.

Zupełnie innym od wszystkich?

Tak. I te momenty, kiedy piłka nie jest najlepsza, a on w tylko sobie znany sposób umie obić blok. Bardzo to lubię. Cały zespół jest zresztą na niezwykłym poziomie, a Nikola potrafi to dobrze poukładać. Niesamowici przyjmujący, świetni środkowi, dwóch naprawdę dobrych atakujących. A nawet trzech, bo przecież był jeszcze Karol Butryn. Dlatego uważam PlusLigę za tak dobrą. Bo ma wielu zawodników z najwyższego poziomu, ale chyba jeszcze więcej solidnych, dobrych, którzy mogą się znaleźć jeszcze tę półkę wyżej. We Włoszech jest więcej obcokrajowców i liga nie kształtuje tak wielu świetnych reprezentantów. Choć trzeba im przyznać, że obecnie mają bardzo zdolną młodzież, spore zaplecze. Ale oni w niektórych przypadkach doświadczenie zdobywają częściej w kadrach niż w lidze.

W czwartek staną naprzeciwko siebie dwa bardzo silne zespoły. Dla kibiców to musi być fantastyczne widowisko. Postaramy się, żeby tak było. Ktokolwiek miałby awansować dalej.

Gdy przychodził pan do Olsztyna, zespół był w trudnej sytuacji. Wiemy, że zawodnicy rozstali się z poprzednim trenerem, Marco Bonittą w bardzo złych relacjach, że mieli dość tego, co robił. Jak udało się to panu poskładać?

Nie było łatwo, oczywiście. Kiedy zaczynałem skupiliśmy się jednak zupełnie na sporcie. Widziałem, że oni tego potrzebowali i dobrze poradzili sobie z sytuacją. Sporo rozmawialiśmy, ale im dłużej, tym bardziej o samej siatkówce. Poczułem, że zespół ma spory potencjał, że mam tu dobrych siatkarzy. A oni dobrze zaadaptowali się do mojego systemu pracy. A zmieniłem sporo w systemie blok-obrona, czy sposobie zagrywki kilku zawodników. Byliśmy blisko pokonania Resovii i gry w półfinale. Nie wystarczyło. Ale teraz czuję się w klubie świetnie i nie mam wątpliwości, że nasz zespół jest w stanie osiągnąć w Polsce spory sukces.

Nikola nie powołał na mistrzostwa Karola Butryna i Jana Firleja, więc zawodnikiem, o którym może pan powiedzieć najwięcej z tej obecnej kadry jest pewnie Mateusz Poręba. Co jest jego największym atutem?

Fantastyczny człowiek i zawodnik. Rozwinął się w trakcie zeszłego sezonu, potrafi silnie zablokować, jak i zaatakować. Teraz jest jeszcze lepszy w zagrywce. Bardzo go sobie cenię i uważam, że był kluczowym punktem naszego składu w klubie.

Czyli nie był pan zaskoczony tym, że Nikola na niego postawił?

Nie, zupełnie. Nie ma tu Hubera, na pewno by grał i robił różnicę, bo jest kapitalnym zawodnikiem, miał świetny sezon. Ale Poręba też pokazywał swój potencjał. Ja widziałem jeszcze więcej na treningach. Wszedł na międzynarodowy poziom. Cieszę się jego rozwojem i sukcesem. Bo jest świetnym gościem i mam w głowie, do czego jeszcze może dojść. To pierwsze kroki, będzie w stanie pokonać kilka kolejnych barier.

Dobrze rozumie się pan z zawodnikami? Jak podchodził pan do gry jako zawodnik i jak teraz przekazuje swoją wiedzę innym? To dwa inne światy?

Staram się zawsze rozumieć mój zespół. Muszę wiedzieć, gdzie możemy mieć problem, rozumieć rolę każdego zawodnika. Są różni. Mogą być lepsi w siatkarskiej jakości, ale każdy ma na sobie taką samą odpowiedzialność. Mają inne role, ale ten sam ciężar. I tu pojawiam się ja: to ja mam znaleźć odpowiednie rozwiązanie na dany moment meczu. Lubię, gdy zespół rośnie pod względem technicznym i taktycznym. Jako zawodnik muszę podjąć jak najlepszą decyzję. Jako trener też, ale bardziej prezentuję zawodnikom opcje. One też muszę być skonstruowane najlepiej jak się da. Taka jest moja filozofia gry.

Piłka nożna czy siatkówka? Który z tych sportów bardziej pana ekscytuje?

Znacie tu moją historię, ha, ha. W Argentynie to dość powszechne, że od małego uprawia się wiele dyscyplin. Futbol, to chyba w każdym kraju najważniejszy sport, ale też tenis, koszykówka, czy właśnie siatkówka. Ja upodobałem sobie piłkę i siatkówkę, grałem w nie przez wiele lat. I z jednej strony byłem bramkarzem trzecioligowych rezerw River Plate, a z drugiej członkiem argentyńskiej kadry juniorów w siatkówce.

I wybrałem tę drugą ścieżkę. Czemu? Nie wiem. Trudno to wyjaśnić, ale gdy grałem w siatkówkę, czułem się fantastycznie. Jest moją największą pasją. To dla mnie źródło presji, ale takiej pozytywnej. Lubię to uczucie i chyba odczuwam przy tym więcej radości niż z grania w piłkę, choć ją też nadal bardzo lubię.

Wspomniał pan, że był bramkarzem w River Plate. W Polsce mamy długą tradycję nazywania bramkarzy "tymi, którzy nadają się do siatkówki".

Mnie tak nie mówili, ale widzę analogię, ha, ha. Zresztą bramkarz musi świetnie rozumieć się z obroną. To fundament, który można łatwo przenieść do siatkówki. Tam funkcjonuje to podobnie.

Miał pan piłkarskiego idola?

Diego Maradona był najważniejszym i pewnie najlepszym piłkarzem w historii naszego kraju. Miałem przyjemność rozmawiać z nim wiele razy, znałem go i mogę potwierdzić, że był niezwykłym człowiekiem, świetnym liderem. Brał odpowiedzialność na boisku praktycznie tylko na siebie. Ale lubię też nowoczesny futbol - Leo Messiego, którego uważam za najlepszego piłkarza na świecie, czy waszego Roberta Lewandowskiego. Dla mnie to zupełnie inne postacie i zawodnicy. Messi jest świetny technicznie, Lewandowskiego uwielbiam na ostatnich dziesięciu metrach. Są różni, więc nie lubię wybierać pomiędzy nimi. Każdego lubię za coś innego.

Jest pan tym, który w pokoju sztabu trenerskiego USA zawsze włączy jakiś mecz?

Trochę tak jest. Teraz śledziłem Ligę Mistrzów, która jest podobna do naszych mistrzostw świata. Zawsze pojawia się kilka zespołów, które mogą ją wygrać, kilku faworytów. Co najmniej osiem zespołów jest na najwyższym możliwym poziomie i gwarantuje ci wielki spektakl. Zupełnie, jak przy naszych reprezentacjach. Tam jest Bayern, Barcelona, Manchester City, Real, czy Juventus, a tutaj USA, Francja, Włochy, Polska, czy Brazylia.

Najważniejsza chwila w roli zawodnika to dla pana pewnie brąz igrzysk w Seulu w 1988 roku. Gdy w 2021 roku Argentyna powtórzyła ten sukces w Tokio, zrobiło się dla pana sentymentalnie?

Tak i to nie tylko ze względu na 1988 rok. Byłem trenerem Argentyńczyków od 2009 do 2017 roku, więc uczestniczyłem w całym procesie najpierw wydobywania, a potem wręcz ogrywania talentów, które pozwoliły na zdobycie tego najnowszego brązu. To jakby domknęło się pewne koło. Kolejna generacja siatkarzy przyniosła nam sukces i mogłem się cieszyć szczęściem mojego przyjaciela, Marcelo Mendeza, który został ich trenerem, czy zawodników, z którymi doskonale się znałem.

Który moment w pana karierze sprawił, że został pan trenerem?

Gdy grałem w Brazylii. To stamtąd wywodzi się mój mentor, Renan Dal Zotto. Był moim trenerem i pod koniec kariery powiedział mi: "Dograj jeszcze jeden sezon, a potem powinieneś zostać trenerem". On został prezesem klubu i chciał mnie tam w roli szkoleniowca. Renan nauczył mnie rozumienia siatkówki, którym posługuję się do dziś. Miałem styczność z wieloma świetnymi trenerami, jak choćby z Daniele Castellanim. Wielokrotnie graliśmy w tym samym zespole i staliśmy się przyjaciółmi. Dla mnie najważniejsze to wyciągać coś z każdej relacji z fachowcami w jakiejś dziedzinie. Przygotowujesz się na różne sytuacje w przyszłości. Teraz w USA mam zupełnie inne zadania niż w Europie, to dwa różne doświadczenia, więc sporo takiej wiedzy się przydaje.

Czym dokładnie różni się ten europejski system od amerykańskiego? John Speraw mówił mi, że to właśnie od pana uczył się grania z Europy, bo nie miał do czynienia z wieloma innymi trenerami, którzy działali w największych klubach z Włoch, Rosji, czy Polski.

Lubiłem siatkówkę w USA przez wiele lat, najpierw obserwując ją z zewnątrz, albo jako rywal ich reprezentacji. Podobało mi się to, co słyszałem o ich systemie. Johna znałem już kilkanaście lat. Graliśmy przeciwko sobie, pracowaliśmy na uniwersytecie. I kiedy zadzwonił teraz, żebym pomógł mu przy kadrze, zgodziłem się od razu. Byłem zaskoczony, choć mówił mi o tym wiele razy: że chce, żebym mu kiedyś pomógł. To ciekawe, że to moja pierwsza w karierze rola drugiego trenera w jakimkolwiek zespole. To dziwne, inne doświadczenie.

Ten system pracy faktycznie jest inny. Bo w Europie zazwyczaj jest po prostu trener i jego asystent. A tutaj drugi trener to nie asystent, a specjalista od konkretnych zadań. Zajmuje się konkretnymi elementami, fazami spotkania. Mnie przypadli oczywiście rozgrywający. W tej roli trochę inaczej patrzy się na niektóre aspekty: technikę, czy taktykę tych zawodników. Zaakceptowałem to wyzwanie, bo wiedziałem, że dobrze będzie mi się współpracowało z innymi w tej układance. Ale po MŚ wrócę do PlusLigi, którą uważam za najlepszą ligę na świecie i będę pracował nieco inaczej. Dla mnie to lepsze rozgrywki niż we Włoszech. Jeszcze bardziej wyrównane i ciekawe. Zresztą utrudnione, bo z trzema, a nie czterema miejscami dla obcokrajowców. W każdym miejscu pracy mam wysoki poziom. Inne doświadczenia, ale cały czas najlepszą możliwą jakość siatkówki.

Z pana kariery jako zawodnika wyciągnąłem jeszcze jeden ciekawy mecz. Sydney, wrzesień 2000 roku, igrzyska olimpijskie i mecz fazy grupowej Argentyny przeciwko Jugosławii. A tam na boisku oczywiście Nikola Grbić, czyli obecny trener Polaków, z którymi zmierzycie się teraz w ćwierćfinale MŚ. Byliście wtedy przyjaciółmi czy przede wszystkim rywalami?

Z Nikolą byliśmy i jesteśmy przyjaciółmi. Graliśmy przeciwko sobie wiele razy, rozmawialiśmy długo o siatkówce. Ma fantastyczną osobowość i mieliśmy wyjątkową relację. A ten mecz? To były moje ostatnie igrzyska i dotarliśmy aż do półfinału. Skończyliśmy bez medalu, ale mieliśmy najpierw piekielnie trudną grupę z USA, Włochami, Rosją i właśnie Jugosławią.

Przeciwko Jugosławii graliśmy bardzo równy, trudny mecz. Nikola i Ivan Milijković to była wtedy najlepsza para rozgrywający-atakujący na świecie. Mieli świetny zespół, grali niesamowicie i pokonali nas 3:1. Pomimo porażki to był nasz najlepszy mecz w grupie. Wiedzieliśmy, że coś z tego może się urodzić. Najważniejszy był ćwierćfinał, w którym w kapitalny sposób ograliśmy Brazylię. A w półfinale niewiele zabrakło i wygralibyśmy także z Rosją.

W USA pracuje pan głównie z rozgrywającymi, więc muszę zapytać o Christensona. Jak to jest z nim pracować, można go do kogoś porównać? Pracował pan choćby z Luciano De Cecco, uważanym za co najmniej równie dobrego siatkarza.

Pracowałem też z Bruno Rezende, on też ma wiele jakości. Ale teraz myślę sobie, że Micah Christenson to po prostu inna półka. Poziom wyżej w stosunku do innych rozgrywających. Obserwując go podczas meczów i treningów z bliska, widzisz jak niewiele różnią się piłki, które dostarcza z zupełnie różnego przyjęcia. Czasem nie ma dla niego znaczenia, kto i jak dokładnie mu dogra piłkę. On przekaże ją uderzającemu zawsze tak samo dokładnie. Jest najlepszy na świecie.

Na co najbardziej zwracacie uwagę? Co odróżnia go od innych?

Właśnie ta precyzja. Wielu rozgrywających potrafi robić cuda z piłkami przyjętymi perfekcyjnie, albo bardzo dobrze. Rzecz w tym, że nie radzą sobie z przeciętnymi i trudnymi. Precyzja, szybkość. I znalezienie idealnego sposobu rozgrywania dla każdego zawodnika, którego masz w zespole. To długi proces, potrzeba do niego wiele boiskowej inteligencji. Nie chodzi tylko o to, czy Micah ma gra szybciej, czy wolniej, wyżej czy niżej. Bardziej o to, w którym momencie, czy z jaką rotacją. A decyzje podejmuje się w ułamku sekundy, więc liczy się też refleks. Masz opanowaną precyzję? To będziesz najlepszy, ha, ha. Tak się robi różnicę na tym poziomie.

Na wspólnej pracy skorzystał także Joshua Tuaniga. Ma doskonale ułożone ręce, świetne warunki, a ostatnio bardzo się rozwinął.

Jak było z pierwszym meczem przeciwko Polsce? Micah nie grał i zespół wyglądał zupełnie inaczej.

Nie do końca. Uważam, że mecz Polski z USA w grupie i ten wygrany przez nasz zespół w półfinale Ligi Narodów były bardzo podobne.

Pod jakim względem?

No, może w przypadku półfinału chodzi bardziej o dwa pierwsze sety. Mieliśmy bardzo silną zagrywkę, problemy w przyjęciu, próbowaliśmy znaleźć rozwiązania w ataku. Co zrobiło różnicę? To, że wtedy pracowaliśmy o wiele lepiej w systemie blok-obrona, kontrataki. Teraz mam wrażenie, że to się zmieni.

Czyli ten trzeci, najważniejszy mecz, będzie zupełnie inny?

Wiadomo, że dobrze się znamy. Że lubimy, tak jak Polska, rozgrywać kluczowe mecze i czujemy się w nich dobrze. Dlatego po obu stronach tworzy się podobny system gry. Ofensywny, w którym różnicę robią takie, jak właśnie blok-obrona i kontrataki.

Dlatego nie będzie zupełnie inaczej. Styl Polaków i Amerykanów powinien jednak pozostać taki sam. Może będzie mniej błędów w przyjęciu, czy pojawią się detale w ataku, które jeden z zespołów będzie wykorzystywał na swoją korzyść. I będzie miał więcej kontroli nad szczegółami. Poziom rośnie z każdym dniem turnieju, więc będą tu decydować coraz mniejsze elementy.

Christenson zagra? Jak poważny był jego uraz?

Był lekki, choć przez tydzień oszczędzaliśmy go, nie trenował na pełnym obciążeniu. Ale Micah teraz raczej zagra, więc wiemy, że to doda nam trochę atutów. Z nim na boisku mamy więcej opcji. Teraz nie czas myśleć o tym, jak wyglądaliśmy bez niego, a jak będzie z nim. Musimy po prostu zagrać i walczyć przeciwko najlepszemu zespołowi na świecie.