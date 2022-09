Polska - USA o półfinał mistrzostw świata. Gdzie i o której obejrzeć? [Transmisja TV]

Polacy jak burza przeszli przez cztery dotychczasowe mecze. W całym turnieju stracili raptem jednego seta, właśnie w spotkaniu ze swoim dzisiejszym rywalem. Poza tym bez problemu ograli Bułgarię, Meksyk, a w 1/8 finału nie dali szans reprezentacji Tunezji.

Amerykanie również nie mieli trudności w starciach z Bułgarią i Meksykiem. Poza meczem z Polską problemem okazała się przeprawa przez 1/8 finału i drużyna z Turcji. Podopieczni Johna Sperawa co prawda wygrali dwa pierwsze sety, ale później ich koncentracja spadła, a Turcy doprowadzili do tie-breaka. W nim przez długi czas było nerwowo, ale w decydującym momencie to USA potrafiło przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Reprezentacja USA trudnym rywalem dla Polaków

Ekipa amerykańska od lat jest bardzo niewygodna dla naszych siatkarzy. Z 18 ostatnich spotkań między tymi drużynami, tylko 7 padło łupem Polaków. W mistrzostwach świata w 2014 roku, również rozgrywanych w naszym kraju, USA były jedynym zespołem, któremu udało się pokonać przyszłych mistrzów świata. Miało to miejsce w drugiej fazie grupowej. Cztery lata później, gdy Polska obroniła tytuł, Amerykanie stanęli na ich drodze w półfinale. Mimo wielu obaw, zawodnicy Vitala Heynena ograli przeciwników zza oceanu po pięciosetowej batalii.

USA eliminowało nas z ważnych turniejów, jak np. w ćwierćfinale igrzysk w Rio de Janeiro czy w półfinale tegorocznej Ligi Narodów. Przed pierwszym meczem spekulowano, że ewentualna porażka w fazie grupowej pozwoli nam uniknąć Amerykanów w ćwierćfinale. Nikola Grbić i jego podopieczni jednak nie kalkulowali. Wygrali 3:1 i dziś zmierzą się ponownie.

Polska-USA. Mistrzostwa świata w siatkówce. Gdzie obejrzeć? [Transmisja TV, stream online]

Transmisję meczu Polska–USA będzie można obejrzeć na żywo o 21.00 w TVP 1 i Polsacie Sport. Poza tym dostępna będzie również transmisja internetowa na stronie sport.tvp.pl oraz w serwisie Polsat Box Go. Zwycięzca tego meczu zagra w półfinale z wygranym z pary Argentyna-Brazylia.