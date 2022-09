Najszybszy serwis siatkarski, rekord świata. Wilfredo Leon w akcji. Nie mrugaj [WIDEO]

- Usain Bolt jest tylko jeden i tylko do niego należy rekord świata w sprincie. Ja też chcę, żeby obok rekordu zagrywki widniało tylko jedno nazwisko: Wilfredo Leon. Współdzielony rekord to nie to samo - mówił przed dwoma laty Wilfredo Leon w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Wcześniej dzielił miejsce najmocniej serwującego siatkarza z Iwanem Zaytsevem - obaj osiągnęli aż 134 km/h. Już wtedy była to najwyższa prędkość zagrywki w historii siatkarskiej Serie A.

Wilfredo Leon spełnił obietnicę. Najsilniejsza zagrywka na świecie

Jak powiedział, tak zrobił. I długo nie trzeba było na to czekać. Nie minęły nawet dwa tygodnie od wywiadu, a Wilfredo Leon zapisał się w historii jako najmocniej serwujący siatkarz świata. W meczu Sir Safety Perugia z Itas Trentino zaserwował z prędkością 138 km/h.

Leon już wcześniej trenował nad zagrywką, przygotowując się w ten sposób do ustanowienia wspomnianego rekordu. Udawało mu się zaserwować mocniej niż 134 km/h, ale wciąż nie można było tego uznać za oficjalnie najwyższy wynik. - Na treningach mierzona jest prędkość mojej zagrywki i już w ubiegłym sezonie udało mi się osiągnąć wynik 135 km/h, ale potrzebuję powtórzyć to w trakcie meczu, by rekord został uznany - mówił siatkarz.

W trakcie swojej kariery wielokrotnie udowadniał, że w tym aspekcie jest jednym z najlepszych siatkarzy na świecie. W maju 2021 roku zagrał fenomenalny mecz z Serbią. Reprezentant Polski popisał się nie tylko siłą, ale też celnością. Zaserwował aż 13 asów i przebił osiągnięcie Earvina N'Gapetha z 2018 roku. Leon dwa pierwsze asy zaserwował w pierwszym secie spotkania, w drugim punktował zagrywką pięciokrotnie, w kolejnej znów dwukrotnie, a w ostatniej, czwartej partii dołożył jeszcze cztery takie zagrywki.

Warto podkreślić, że piłka po jednym z serwisów osiągnęła prędkość 135,6 km/h. - Serwował świetnie. Myślę, że to może być nawet rekord świata. To byłoby ciekawe - mówił po tamtym meczu ówczesny selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski, Vital Heynen. Najwidoczniej nie wiedział, że jego zawodnik potrafi posłać piłkę z jeszcze większą siłą.

Wilfredo Leon pobił rekord oficjalny. A jaki jest nieoficjalny? W Argentynie piłką osiągnęła prędkość niemal 150 km/h

Oficjalnie to Wilfredo Leon jest najmocniej zagrywającym siatkarzem na świecie. Jednakże wątpliwości w tym aspekcie wzbudzają doniesienia z 2019 roku. Zagraniczne media podały wówczas, że w lutym podczas meczu Copa Libertadores zagrano piłkę z prędkością 148 km/h. Siatkarzem, który tego dokonał był Miguel Angel Lopez z argentyńskiego UPCN. Wynik ten nie został jednak oficjalnie zatwierdzony, dlatego nie wspomniano o nim w żadnych statystykach.

