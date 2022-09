"Siatkarska klapa. Fiasko. Porażka". Serbowie grzmią po klęsce w MŚ

Statystyki zapowiadały, że będzie to najbardziej emocjonujące spotkanie 1/8 finału siatkarskich mistrzostw świata. Serbia, a więc czwarta najlepsza drużyna ostatniego mundialu mierzyła się z Argentyną, czyli brązowym medalistą igrzysk olimpijskich. Miał być maraton i dreszczowiec do ostatnich punktów, a okazał się sprint. Argentyna potrzebowała tylko trzech setów, by wyeliminować rywala i odnieść pewne zwycięstwo.

REKLAMA

Zobacz wideo Kontrowersyjny format MŚ siatkarzy. Polacy uprzywilejowani. "Bolączka siatkówki od lat"

Serbia przegrywa z Argentyną. Koniec marzeń o medalu na MŚ

Porażka reprezentacji Serbii nie spodobała się dziennikarzom. Na portalu sportal.blic.rs czytamy, że to "bardzo dotkliwa porażka", a "Serbowie nie pokazali tego, co naprawdę potrafią". Zwrócono też uwagę na to, że ich drużyna narodowa lepiej zaczęła rywalizację, ale "ostatecznie szczęście było po stronie Argentyńczyków". W artykule podkreślono też, że z czasem "Argentyńczycy grali z dużą pewnością siebie i bez problemu utrzymali prowadzenie. Serbowie zaś zostali pozbawieni realnej energii".

Milik mógł zostać wybawcą Juventusu. Jak Donnarumma to obronił? [WIDEO]

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Na stronie kurir.rs czytamy już w tytule, że gra Serbii to "kompletne fiasko" i "siatkarska klapa". A do tego podsumowano spotkanie stwierdzeniem, że "Argentyna zniszczyła Serbię".

Krytycznie do wyniku podeszli też sami siatkarze. - [Argentyńczycy] wywieźli nas dodomu - powiedział Marko Podrascanin, grający na pozycji środkowego. I dodał: - Nie ma się co ukrywać i okłamywać. Wiedzieliśmy, że Argentyna jest poważnym przeciwnikiem, medalistą ostatnich igrzysk olimpijskich, że ostatnio gładko pokonała nas w Krakowie... Trzeba przyznać, że obecnie są lepszym zespołem od nas.

- Nie jest łatwo coś powiedzieć...biorę odpowiedzialność, powinienem był grać lepiej przez cały turniej - powiedział z kolei Aleksandar Atanasijević, atakujący reprezentacji Serbii.

Reprezentacja Serbii w siatkówce czeka na medal mistrzostw świata od 2010 roku. Wtedy sięgnęła po raz ostatni stanęła na podium. Drużyna zdobyła brąz. Wcześniej wywalczyła medal w tych rozgrywkach w 1998 roku (srebro). Serbowie dużo częściej zakładali medale mistrzostw Europy. Na swoim koncie mają trzy złota (ostatnie w 2019 roku), jedno srebro i sześć brązów.

Wyciekły szczegóły kontraktu Mbappe. Szokujące. To już nawet nie jest kosmos

Przypomnijmy, że w grze o mistrzostwo świata wciąż pozostaje reprezentacja Polski. Zespół Nikoli Grbicia awansował do 1/8 finału i w niej bez problemów wygrał 3:0 (25:20, 25:15, 25:20) z Tunezją. Kolejnym rywalem Biało-Czerwonych będą Stany Zjednoczone.