Reprezentant Polski jak Rafael Nadal. "Gdybym wiedział, nie mówiłbym o tym"

W czwartek 8 września w Gliwicach reprezentacja Polski siatkarzy zmierzy się z USA w ćwierćfinale MŚ 2022. Po wygranym meczu 1/8 finału z Tunezją liczymy, że jednym z liderów naszej drużyny może się okazać Aleksander Śliwka.

W fazie grupowej akurat jemu mecz z USA nie wyszedł i trener Nikola Grbić wprowadził za niego Tomasza Fornala. Ale z Tunezją Śliwka wyraźnie się odbudował. We wtorek przyjmujący spotkał się z dziennikarzami w jednym z katowickich hoteli, w którym mieszkają uczestnicy MŚ.

Presja? "Normalna rzecz"

- Przed każdym meczem jest trochę presji, stresu. To jest normalna rzecz w sporcie. Każdy z nas odczuwa ją na swój sposób, mocniej lub słabiej. Myślę, że jesteśmy w stanie z tym sobie poradzić. Do tej pory w każdym meczu graliśmy swoją dobrą siatkówkę i mam nadzieję, że w meczu ćwierćfinałowym i jeśli awansujemy, to w strefie medalowej też, będziemy grali najlepiej, jak potrafimy - mówi Śliwka.

Czekając na ćwierćfinał wszyscy spodziewamy się, że będzie bardzo wyrównany i na pewno emocjonalnie trudny. Teoretycznie przewaga jest po stronie Polski. Kilka dni temu w fazie grupowej nasz zespół wygrał z Amerykanami 3:1. Generalnie w całym turnieju Polacy wygrywają wszystkie mecze bardzo pewnie - 3:0 z Bułgarią, 3:0 z Meksykiem, 3:1 z USA i 3:0 z Tunezją. Natomiast Amerykanie po zwycięstwach 3:0 nad Meksykiem i 3:0 nad Bułgarią przegrali z nami 1:3, a później w 1/8 finału mieli niespodziewane i ogromne kłopoty z Turcją, którą pokonali dopiero po tie-breaku.

- Oni już musieli się zderzyć z problemami na boisku, wyjść z ciężkiej, stresowej sytuacji. Na pewno ich to zbuduje. Ale my wygrywając łapiemy dużo pewności siebie - zauważa Śliwka. - Myślę, że nie ma jednej drogi, trudno mówić, co jest lepsze. Jeśli się wygrywa i łapie się pewność siebie, jeśli się zna swoją wartość, to nie ma znaczenia, czy wychodziło się z problemów, czy nie. Z drugiej strony, jeśli wróciłeś z bardzo trudnej sytuacji, to też dodaje ci ogromnej pewności siebie i buduje zespół - mówi nasz siatkarz.

Sztab to przewidział. "Plan został przygotowany dużo wcześniej"

Śliwka podkreśla, że nastawiamy się na bardzo trudne granie. I że jesteśmy gotowi pod każdym względem. - Przed turniejem wiedzieliśmy, ile dni przerwy będziemy mieli między meczami fazy pucharowej, jeśli będziemy w niej rozstawieni z numerem 1. Plan został przygotowany dużo wcześniej, nasz sztab szkoleniowy wszystko przewidział i robimy wszystko, by być w rytmie, dobrze trenować i w meczu pokazać swoją najlepszą siatkówkę - mówi.

Ten od dawna przygotowywany plan zakłada, że polska drużyna będzie optymalnie przygotowana fizycznie, ale też, że właśnie teraz pokaże, że jest drużyną kompletną.

- Nikoli Grbiciowi chodzi o to, aby drużyna była w każdym elemencie groźna, aby nie miała słabych punktów. Trener chce, żeby drużyna potrafiła wygrać spotkanie każdym elementem i nie pozwoliła rywalowi odkryć swoich słabszych stron. Nikola bardzo dużo analizuje i nasze mecze, i treningi, żeby szukać przewag i rzeczy, które możemy poprawić. Przez ostatnie miesiące dążyliśmy do tego, by stać się drużyną bez słabych punktów - mówi Śliwka.

"Ja tylko przyjąłem parę piłek"

Przyjmującemu naszej kadry dziennikarze przypominają, że on swoje najlepsze strony świetnie zaprezentował w ostatnim bardzo ważnym meczu z USA. Na MŚ 2018 w półfinale Śliwka zmienił Artura Szalpuka i bardzo wzmocnił nasze przyjęcie zagrywki. Z nim na parkiecie wygraliśmy 3:2 i awansowaliśmy do finału.

- Oczywiście pamiętam tamten mecz i bardzo się cieszę, że weszliśmy do finału i później zdobyliśmy mistrzostwo świata. Ale nie wiem czy byłem jedną z najjaśniejszych postaci półfinału z USA. Ja tylko przyjąłem parę piłek - wspomina skromnie Śliwka.

Rytuały? Tak. Ale "nie można popadać w paranoję"

Śliwka w swoich wypowiedziach jest zawsze powściągliwy. Wydaje się, że bardzo dużo od siebie wymaga i na pewno - co słyszymy z wielu źródeł - jest bardzo pracowity. Jak się okazuje, ma też świetny wzór do naśladowania. O tym, że podziwia Rafaela Nadala Śliwka mówi, odpowiadając na pytanie o rytuały.

- Są rzeczy, których w dzień meczowy nie jem i nie piję. Na przykład nie piję kawy. Przed samym meczem moim rytuałem są piątki przybijane w określony sposób z kolegami. I inne rzeczy, które robię automatycznie od lat. Każdy z nas ma takie rzeczy, do których wraca, aby czuć się pewnie. Mogę przytoczyć przykład Rafaela Nadala, który ustawia swoje butelki zawsze w ten sam sposób. On czuje, że jeśli tak zrobi, to wszystko będzie dobrze i nic mu nie przeszkodzi. O to chodzi w takich zachowaniach - mówi Śliwka.

- Oczywiście też nie można popadać w paranoję i gdy czasami warunki nie pozwalają czegoś zrobić, to nie można panikować, że się nie dało tego zrobić, tylko trzeba zrobić to, co się da. Tak jest w moim przypadku. Mam parę rzeczy, które robię, ale nie będę ich zdradzać - dodaje.

Iga Świątek ma tu kibiców

Na stwierdzenie, że pewien rodzaj perfekcjonizmu łączy go z Nadalem Śliwka trochę się zawstydza. - Gdybym wiedział, że mnie zaczniecie porównywać do Nadala, to nie mówiłbym o nim. Nie przesadzajmy może - protestuje. - Nadal jest moim idolem. Jego dążenie do sukcesu, nieustępliwość i ambicja to cechy, które mi imponują i które chciałbym widzieć u siebie - wyjaśnia.

Co ciekawe, Śliwce jeden z jego rytuałów zakłóciły zmiany przepisów. W trakcie tegorocznej Ligi Narodów wprowadzono zegar, który odlicza zawodnikom 15 sekund na wykonanie zagrywki. - Przed serwisem też [jak Nadal] mam swój rytuał. I przez zegar musiałem go troszkę zmienić - mówi nasz siatkarz.

Śliwka wyjaśnia, że jego przedzagrywkowy rytuał nie jest podobny do tego, jaki od lat powtarza Nadal [głównie poprawia swoje spodenki] - U mnie chodzi o odpowiednie kroki, o kozłowanie piłki w konkretnym miejscu i momencie. To jest mantra, do której zawsze wracam, żeby czuć się pewnie - mówi Śliwka.

A propos tenisa: czekając na ćwierćfinał MŚ nasi siatkarze śledzą trwający w Nowym Jorku US Open. - Oglądaliśmy początkowe fragmenty meczu Nadala z Tiafoe i szkoda nam, że Rafa odpadł. Całych spotkań nie oglądamy, bo turniej toczy się głównie w nocy czasu polskiego - mówi Śliwka. - Ale widzieliśmy mecz Igi Świątek z Niemką [Jule Niemeier] i teraz pewnością będziemy kibicować Idze w spotkaniu z Jessicą Pegulą - dodaje Śliwka.

Ćwierćfinał Świątek - Pegula odbędzie się w środę. Czyli dzień przed ćwierćfinałem Polska - USA.