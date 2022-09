W historię zwycięstwa Ukraińców aż trudno uwierzyć. "Usłyszeli, że ich przyjaciele jadą na front"

Artykuł powstał we współpracy z dziennikarzem słoweńskiego Radia Val 202, Bostjanem Rebersakiem

Ćwierćfinał po tak świetnym meczu przeciwko Holandii to idealne podsumowanie występu Ukraińców w mistrzostwach świata siatkarzy. Najpierw, gdy turniej miał się odbyć w Rosji, nie byli nawet drużyną zakwalifikowaną do gry. Wszystko zmieniło się po rosyjskiej inwazji na ich kraj. Nie tylko sportowo, także w ich życiu.

Mieli nie pojechać na MŚ, a są w ćwierćfinale. Wszystko w strachu o swoje rodziny i kraj

Żyli w strachu o swoje rodziny, niektórzy je ukrywali lub wywozili w bezpieczne miejsce. Nie mieli gdzie trenować, ale wierzyli, że będzie jeszcze szansa na powrót do normalności i reprezentowania swojego kraju. W międzyczasie zostali włączeni do MŚ w miejsce Rosji, gdy organizacja rozgrywek trafiła do Polski i Słowenii. Symbolicznie, ale i sportowo: byli najlepszym zespołem rankingu FIVB bez gwarancji gry na mistrzostwach. Później przyszedł czas przygotowań na Łotwie, u trenera Ugisa Krastinsa, a także w Polsce, której wielokrotnie dziękowali za wsparcie w trudnych chwilach.

Już na samych MŚ wygrali z Tunezją i Portoryko, ale wyraźnie przegrali z Serbią. W fazie grupowej szału zatem nie było. Ale w poniedziałek była już Ukraina na swoim najwyższym poziomie. A taka Ukraina potrafi sprawić sensację i właśnie wyrzuciła z turnieju kandydata do zagrania w półfinale, a więc i walki o medale, Holendrów. I spuściła im łomot, wygrywając aż 3:0 (25:16, 25:19, 25:18).

Kluczem do wygranej w 1/8 finału okazały się dwa elementy. - Tworzyliśmy wielką presję na rywalu naszą zagrywką, co łączyło się z tym, jak świetnie pracował nasz blok - wskazał po meczu trener Ukraińców, Ugis Krastins. Jego siatkarze pokonali w blokach Holendrów aż 12:1. W asach 5:2. - Jeszcze bardziej cieszę się z tego, jak wyglądaliśmy od strony mentalnej. Nawet gdy nie wszystko szło po naszej myśli, potrafiliśmy pozostać silni jako drużyna, mieć wszystko pod kontrolą i trzymać się razem. Dziękuję za to zawodnikom - mówił Łotysz.

- Znakomicie funkcjonował nam system blok-obrona. Wiele piłek musiało najpierw otrzeć się o nasze dłonie, nawet jeśli finalnie wpadało w boisko, dając punkt rywalom. To sprawiało, że naciskaliśmy na Holendrów. Podobnie z zagrywką. Ona jednego dnia jest świetna, a innego kompletnie nam nie idzie. Teraz byliśmy dobrze przygotowani, choć możemy się jeszcze poprawić, bo zdarzyły nam się serie błędów. Ale dla nas to tylko lepiej - ocenił przyjmujący Ołeh Płotnycki.

Rano Ukraińcy mieli najgorszy trening w tym roku. "Usłyszeli, że ich bliscy przyjaciele zostali wezwani na front"

Jak na odbiór tego zwycięstwa wpływają okoliczności, z jakimi muszą mierzyć się Ukraińcy? - To naprawdę trudniejsze od zwykłej gry. Dziś rano usłyszeli informacje z Ukrainy, że ich bliscy przyjaciele zostali wezwani i pojadą na front. Jak mają na to zareagować? Poranny trening był najgorszym w tym roku. Ich myśli były zupełnie poza boiskiem. Mylili się na nim raz po raz. Ale kluczem było uspokoić się do wieczora. Dużo ze sobą rozmawialiśmy, spotykaliśmy się w grupach, bo musieliśmy skupić się na meczu. I wygląda na to, że się udało - zdradził Krastins.

- Jeśli możemy sprawić, że jedna, albo dwie osoby w naszym kraju, zwłaszcza nasi żołnierze, na dwie minuty staną się szczęśliwe, widząc naszą grę i dobry wynik, to będziemy się starać, ile tylko możemy. Zostawimy całych siebie na boisku tylko po to, żeby później o tym usłyszeć - przekonywał Płotnycki. - Od pięciu lat przepracowaliśmy w tym gronie wiele dni. Wygrywaliśmy i przegrywaliśmy mecze, ale czuliśmy, że możemy wejść na dobry poziom. I ten mecz to rezultat całej wykonanej przez ten okres roboty - podsumował siatkarz.

W ćwierćfinale czeka Słowenia. "11 tysięcy kibiców? Coś niesamowitego. Ale wiecie co?"

Teraz przed Ukraińcami pierwszy w historii ich występów na mistrzostwach świata ćwierćfinał. - Granie przed gospodarzem w hali pełnej Słoweńców? Nie boimy się tego, to dla nas brzmi dumnie. Jestem pełen podziwu dla tych jedenastu tysięcy ludzi podchodzących z pasją do tego sportu i tak pięknie wspierających swoich zawodników. Gdy przylecieliśmy do Lublany, poszliśmy na mecz 1/8 finału z Niemcami i na własnej skórze odczuliśmy tę wspaniałą atmosferę. To sama przyjemność tu być - opisał Ugis Krastins. - Teraz musimy się przygotować i zacząć analizować grę Słoweńców. Będę szczery: jeszcze nie zacząłem, ale mamy dwie noce i jeden pełny dzień, żeby to zrobić. Będziemy gotowi - zapewnił.

- Teraz musimy odpocząć. Potem obejrzymy analizy, zobaczymy, jak grają i się przygotujemy. Atmosferę hali w Lublanie podczas meczu Słoweńców już poznaliśmy. Wiemy, czego się spodziewać. 11 tysięcy kibiców? Coś niesamowitego, piękne. Ale wiecie co? Czułem, że potrafią podejść też z szacunkiem do rywala. To chciałbym zobaczyć podczas naszego ćwierćfinału - dodał Ołeh Płotnycki.

Ćwierćfinał Ukrainy ze Słowenią zaplanowano na środę, 7 września w Arenie Stozice w Lublanie. Dzień później swój mecz tej fazy rozgrywek zagrają polscy siatkarze, którzy zmierzą się w Arenie Gliwice z Amerykanami. Początek o 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.