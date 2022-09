Kamil Semeniuk zaskakuje swoimi słowami. Jest brutalnie szczery. "Babole"

W niedzielę w Arenie Gliwice Polska pokonała Tunezję 3:0 (25:20, 25:15, 25:20) w 1/8 finału mistrzostw świata. W ćwierćfinale nasi obrońcy tytułu zmierzą się z USA. Mecz odbędzie się w czwartek o godzinie 21 w Gliwicach.

- Musimy wyciągnąć wnioski, żeby ze Stanami nie przytrafiały nam się babole, jakie przytrafiały się z Tunezją - mówi Semeniuk.

Liczby Semeniuka bardzo dobre. Ale on chce więcej

W meczu z Tunezją Semeniuk po raz kolejny na tych MŚ był naszym najlepszym graczem w ofensywie. W ataku przyjmujący skończył 11 z 16 piłek. Do tego dorzucił jeszcze jeden punkt zdobyty zagrywką.

Semeniuk był naszym kluczowym zawodnikiem w ataku we wszystkich meczach z wyjątkiem tego z Meksykiem. Wówczas lider kadry grał krócej. Spójrzmy na ofensywne statystyki Semeniuka z tych mistrzostw:

z Bułgarią 11/17 i pięć asów,

z Meksykiem 4/7 i zero asów,

z USA 10/14 i dwa asy,

z Tunezją 11/16 i jeden as.

- Czy jestem zadowolony? No tak średnio, bym powiedział - zaskakuje Semeniuk po meczu z Tunezją. - To spotkanie nie porywało. Od samego początku byliśmy nastawieni tak, że wszystko jest w naszych rękach, ale jeśli tylko na moment odpuściliśmy koncentrację, to drużyna Tunezji potrafiła coś tam ugrać i robił się niebezpieczny wynik. A nie chcieliśmy stracić seta i niepotrzebnie tracić energii - wyjaśnia.

- Ja się jeszcze nie rozkręciłem. Ciężko wszedłem w to spotkanie. Zagrywka nie była taka jak trzeba. Choćby nie taka jak jeszcze na porannym rozruchu. Muszę przygotować lepszą na ćwierćfinał z USA. Spotkanie z Tunezją na pewno pomogło nam się przyzwyczaić do hali w Gliwicach. Z USA powinniśmy się już czuć naprawdę komfortowo na boisku. Będę się starał, żeby w tym jak na razie najważniejszym meczu turnieju moja zagrywka funkcjonowała tak, jak powinna - dodaje Semeniuk.

Według naszego przyjmującego w meczu z Tunezją kadrze przytrafiło się za dużo błędów.

- Musimy wyciągnąć wnioski, żeby ze Stanami nie przytrafiały nam się babole, jakie przytrafiały się z Tunezją. Bo Amerykanie będą bezlitośni, konsekwentni, myślę, że każdy nasz prosty błąd wykorzystają w stu procentach. Oni są bardzo dobrzy w każdym elemencie, nie mają jednej najmocniejszej strony. Bardzo ważne jest to, że nawet jak się ma wypracowaną kilkupunktową przewagę, to trzeba być cały czas skoncentrowanym, bo potrafią stratę zniwelować i wrócić do gry. Ich dużą siłą jest to, że cały czas są w spotkaniu - analizuje Semeniuk.

- Powinniśmy wyciągnąć jakieś wnioski z meczu Turków z Amerykanami. Warto zobaczyć, jak potrafili Amerykanów złamać i ze stanu 0:2 prawie ich wyeliminować z turnieju. Warto podpatrzeć elementy, które u nich funkcjonowały. I z nich skorzystać - dodaje.

Wiatraki z rywali

Semeniuk trochę narzeka na swoją zagrywkę, a poza tym uważa, że do poprawy ma też przyjęcie zagrywki rywali. - Mogło być lepiej. Reprezentacja Tunezji nie dysponowała nie wiadomo jakimi armatami, ale potrafiła w niekontrolowany sposób zaserwować i nawet raz trafić prosto w linię. To była zagrywka nie do przyjęcia. Z Amerykanami będzie troszeczkę inaczej - znamy ich dość dobrze, wiemy, czego oczekiwać od poszczególnych zawodników na zagrywce i na pewno nasze przyjęcie będzie odgrywało dużą rolę - mówi.

Czy kręcąc nosem na swoją zagrywkę i na swoje przyjęcie, Semeniuk umie przyznać, że w ataku wygląda bardzo dobrze? Naszym zdaniem jest w nim największym pewniakiem reprezentacji Polski.

- No co ja mogę powiedzieć? - pyta Semeniuk.

- Czujesz to?

- Czy czuję? Staram się kończyć wszystko, co tylko dostanę od Marcina [Janusza, rozgrywającego]. Jeżeli ma tylko dograną piłkę na siatkę, potrafi zrobić z blokujących wiatraki. Często mam pojedynki jeden na jeden, a takie wypada kończyć - stwierdza Semeniuk.