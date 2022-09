Zagraniczne media króciutko o Polsce na MŚ siatkarzy

Reprezentacja Polski siatkarzy gładko awansowała do ćwierćfinału mistrzostw świata rozgrywanych w Polsce i Słowenii. Podopieczni Nikoli Grbicia pewnie pokonali Tunezję. W pierwszym secie biało-czerwoni wygrali 25:20, następnie pokazali wzmożoną siłę i pozwolili Tunezyjczykom na zdobycie 15 punktów, a w trzecim ponownie wygrali 25:20 i cały mecz 3:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Kontrowersyjny format MŚ siatkarzy. Polacy uprzywilejowani. "Bolączka siatkówki od lat"

Kochanowski złożył obietnicę. "Wtedy mogę mieć nawet 0 procent skuteczności i będę zadowolony"

Tunezyjczycy odpadli z MŚ. "Rozpadli się"

Światowe i tunezyjskie media nie poświęciły temu spotkaniu wiele miejsca. W końcu do żadnej niespodzianki nie doszło, a prawdziwe granie rozpocznie się od ćwierćfinałów. "W przeciwieństwie do swoich kolejnych rywali w imprezie, zawodnicy Nikoli Grbicia nie komplikowali sprawy i uniknęli dodatkowych emocji w meczu z oczywistymi outsiderami. Polska potrzebowała nieco ponad godziny na pokonanie północnoafrykańskiego zespołu, prowadzona przez Kamila Semeniuka (13 punktów) i Jakuba Kochanowskiego (4 asy). Aymen Bouguerra zdobył najwyższą liczbę punktów w Tunezji (10 punktów)" – pisze serwis "World of Volley". Przypomnijmy, że najbliżsi rywale Polaków, czyli Amerykanie, zaskakująco długo męczyli się z Turkami i wygrali dopiero po tie-breaku. Z kolei portal "Volleyball World" dodał, że "Polacy dominowali" i byli lepsi w każdym aspekcie gry. Podkreślono, że "Polska przedłużyła swoją doskonałą kampanię" na tych mistrzostwach.

Serwis tunisienumerique.com pisze: "Skończył się sen tunezyjskiej drużyny siatkówki seniorów. Zostali pokonani, zdominowani i wyeliminowani przez Polskę 3:0 w Gliwicach. Tunezyjczycy nie zagrają w kolejnych rundach mistrzostw świata 2022. Ta porażka, trzecia w czterech meczach w tym turnieju, to o jedną za dużo. Podopieczni Antonio Giacobbego po wygraniu pierwszego meczu z Portoryko rozpadli się w ciągu kilku dni, przegrywając w 1/8 finału. Pamiętajmy, że to drugi występ Tunezji w 1/8 finału mistrzostw świata po edycji z 2006 roku".

Gwiazdor Holandii narzeka na warunki na MŚ siatkarzy. Pokazał filmik [WIDEO]

Pozostałe tunezyjskie portale tylko lakonicznie poinformowały o wyniku spotkania. Przed meczem zapowiadały spotkanie z Polakami jako "Mission Impossible". "Siła panujących mistrzów świata była dla Tunezyjczyków nie do przebicia" – dodał serwis "Alkhalijimall".

Ćwierćfinał, w którym Polska zmierzy się z USA, odbędzie się w najbliższy czwartek, 8 sierpnia w Gliwicach. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00, tak jak starcie 1/8 finału z Turcją. We wtorek poznamy za to dwóch kolejnych uczestników ćwierćfinału, spośród których zostanie wyłoniony ewentualny półfinałowy przeciwnik biało-czerwonych. Serbia zagra z Argentyną, a Brazylia z Iranem.