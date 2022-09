Kochanowski sprawił, że to była fraszka. A Semeniuk? Bajka [OCENY]

Siatkarzy oceniamy w szkolnej skali 1-6.

ROZGRYWAJĄCY:

Marcin Janusz: 5

Śliwka, Semeniuk, Kochanowski, Bieniek - prawie wszyscy dostawali od niego takie piłki, z których mogli zrobić wszystko. Długo tych piłek nie wykorzystywał Kurek, ale to nie w jakości rozegrania tkwił problem. Janusz robił swoje na bardzo dobrym poziomie, a jeszcze dodatkowo umiał postraszyć zagrywką i w niej zapunktować, a także przydać się w obronie. Kolejny udany mecz reżysera naszej gry.

Grzegorz Łomacz: bez oceny

Wchodził na podwójne zmiany, ale grał za krótko, żeby go ocenić.

ATAKUJĄCY:

Bartosz Kurek: 3+

Gdybyśmy go nie znali, pewnie po pierwszym secie zaczęlibyśmy się załamywać. Mimo bardzo dobrego przyjęcia i dzięki temu dobrym piłkom od Janusza, Kurek skończył wtedy tylko jeden z ośmiu ataków. Na zagrywce też mu nie szło - z czterech dwie zepsuł. Kurek nie punktował, był zakręcony i widać było, że to go wkurza. Ale znamy naszego kapitana i wiemy, że on potrafi wkurzyć się konstruktywnie i odkręcić. Gdyby nie było pierwszego seta, miał w ataku bardzo dobry bilans 9/15. Ale - niestety - pierwszy set był i w sumie Kurek miał w tym meczu zapis 10/23. A poza tym do końca meczu nie było u niego dobrej zagrywki i nie było też takiego bloku (jeden punkt), jakim umie świetnie pomagać środkowym. Plus za aż pięć obron - najwięcej w drużynie.

Łukasz Kaczmarek: bez oceny

Wchodził na podwójne zmiany, ale grał za krótko, żeby go ocenić.

ŚRODKOWI:

Jakub Kochanowski: 5+

Dwa asy i trzy punkty w ataku przy stuprocentowej skuteczności - tak Kochanowski spisał się w pierwszym secie. Kiedy nie szło Kurkowi, on i Bieniek poprowadzili atak - przez środek i zza dziewiątego metra. W drugim secie dwoma kolejnymi asami wyprowadził nas na spokojne 12:6. W całym meczu bardzo pewny. W ataku 5/5, do tego cztery asy serwisowe i jeden punkt blokiem. Gdyby zdobył jeszcze ze dwa-trzy punkty w tym ostatnim elemencie, moglibyśmy mówić nawet o występie idealnym.

Mateusz Bieniek: 4

Tym razem trochę w cieniu innego środkowego. Zaczął świetnie, z zapisem 3/3 w ataku i z asem serwisowym w pierwszym secie. W drugiej partii dorzucił punkt blokiem. Ale na tym koniec. W trzeciej partii jeszcze się ożywił. W sumie tylko 4/10 w ataku, do tego dwa asy serwisowe i jeden punktowy blok.

Karol Kłos: bez oceny

Wszedł na boisko w połowie ostatniego seta, grał więc za krótko, żeby go ocenić.

Mateusz Poręba: bez oceny

Nie zagrał.

PRZYJMUJĄCY:

Kamil Semeniuk: 5+

Z tak skutecznym przyjmującym w ofensywie (11/16) możemy sobie radzić, nawet gdy kłopoty ma atakujący. Piłka rzucona do Semeniuka to niemal gwarancja punktu. Tym razem trochę gorzej zagrywał (ale jednego asa zaserwował). Za to za grę w przyjęciu raczej nie może mieć do siebie pretensji. A przecież po zwycięstwie nad USA przekonywał, że co mu po świetnych atakach, skoro w przyjęciu - jak to ujął - kulał, a - znów go sparafrazujmy - przyjmujący, jak sama nazwa wskazuje, ma przede wszystkim przyjmować. Jednak powiedzmy, że Semeniuk to taki przyjmujący, który umie wszystko. I który jeszcze ciągle się uczy, bo jest tak samo świetny, jak ambitny.

Aleksander Śliwka: 5-

Po słabym meczu z USA utrzymał miejsce w podstawowej szóstce. I udźwignął tę rolę. Już w pierwszej partii błysnął bezbłędnym przyjęciem (czterech zagrywek), do tego 3/5 w ataku i as serwisowy - zaufany człowiek Grbicia od razu odpłacił za zaufanie. Ten poziom trzymał przez cały mecz. Po dwóch setach w ataku (6/9) był minimalnie gorszy tylko od Semeniuka (6/8), do tego w przyjęciu grał bez zarzutu, więc trudno było tym razem domagać się od trenera, by wpuścił na boisko jokera Fornala. Z boiska zszedł z bilansem 7/13 w ataku i bez błędów w przyjęciu. Nasz najlepszy rezerwowy wszedł za niego, ale nie ratować sytuację, a dlatego, że najwyraźniej Grbić postawił dać mu pograć przez pół seta.

Tomasz Fornal: bez oceny

Wszedł na boisko w połowie ostatniego seta, ale w sumie grał za krótko, żeby go ocenić.

Bartosz Kwolek: bez oceny

Wszedł w końcówce meczu. Grał za krótko, żeby go ocenić.

LIBERO:

Paweł Zatorski: 5

Bardzo pewny, brał na siebie większość zagrywek i zwykle dogrywał naszeu rozgrywającemu w punkt. Oczywiście Tunezja nie była naszym najbardziej wymagającym rywalem w tym turnieju, ale trudno robić z tego zarzut dwukrotnemu mistrzowi świata i trudno z takiego powodu nie docenić roboty, którą wykonał bardzo dobrze.

Jakub Popiwczak: bez oceny

Nie zagrał.