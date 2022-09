Koledzy zatuszowali problemy Bartosza Kurka. Fornal odwdzięczył się kibicom

We wcześniejszym meczu w Arenie Gliwice Amerykanom, jednemu z faworytów turnieju, zajrzało w oczy widmo sensacyjnej porażki i awans wywalczyli dopiero po zaciętym tie-breaku. W kuluarach zaczęto więc żartować, że może w takim razie Polacy powinni się mocniej obawiać Tunezyjczyków. Ci jednak nie mieli argumentów, by zagrozić obrońcom tytułów. Gra tych ostatnich chwilami była dość daleka była od idealnej i o ile wystarczyła na gładkie zwycięstwo nad outsiderem z Afryki, to w ćwierćfinale z USA słabsze momenty mogą się okazać znacznie bardziej kosztowne.

Brak nominalnego atakującego gotowego do gry i problemy z przyjęciem – te dwa aspekty jako główne bolączki rywali wymieniał przed meczem statystyk reprezentacji Polski Marcin Nowakowski. Siatkarze prowadzeni przez Nikolę Grbicia zrobili z tej wiedzy użytek. Występujący awaryjnie na ataku przyjmujący Hamza Nagga robił co mógł, ale nie był w stanie całkiem zaklinać rzeczywistości. Mecz zakończył z 29-procentową skutecznością.

Bartosz Kurek, MVP poprzednich mistrzostw świata, zwłaszcza na początku również cierpiał katusze. W pierwszym secie skończył zaledwie jedną z ośmiu piłek. W dalszej części spotkania radził sobie już trochę lepiej, ale tego występu kapitan na pewno nie będzie dobrze wspominał. Atak na poziomie 43 procent, trzy zepsute zagrywki bez asa i jeden blok to nie są statystyki, do których 33-latek przyzwyczaił kibiców.

Na szczęście dla niego koledzy radzili sobie znacznie lepiej, a wyróżniał się zwłaszcza Jakub Kochanowski. Środkowy był bezbłędny w ataku, a do tego posłał cztery asy.

Dobre wejście po raz kolejny w tym turnieju zanotował Tomasz Fornal. Gdy pojawił się na boisku przy stanie 10:9, to kibice powitali go brawami i okrzykami tylko nieco mniej intensywnymi niż te, którymi celebrowali wygrane przez Polaków akcje. On odwdzięczył się im, gdy zakończył bardzo długą wymianę, po której gospodarze wyszli na prowadzenie 22:18. Obie ekipy popisywały się wówczas efektownymi obronami, a ostatnie słowo należało do przyjmującego Jastrzębskiego Węgla, który zaatakował z drugiej linii.

Biało-czerwoni od początku mieli dużą przewagę dzięki mocnej zagrywce, ale w pierwszej partii nie miało to przełożenia na efektywność w wykańczaniu akcji. Wraz z rozwojem meczu skuteczność rosła, a ostatecznie zapisali na swoim koncie dziewięć asów przy 17 zepsutych zagrywkach.

Obrońcy tytułu mają więc za sobą pierwszy mecz, służący niejako przyzwyczajeniu się do Areny Gliwice. W fazie grupowej występowali bowiem w katowickim Spodku. By do niego wrócić będą musieli w czwartek pokonać ekipę z USA. W pierwszym etapie turnieju wygrali z nią 3:1, ale wówczas w szeregach rywali nie było jednej z kluczowych postaci, czyli rozgrywającego Micah Christensona. Należy się spodziewać, że w ćwierćfinale już pojawi się na boisku.