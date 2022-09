Mecz Polski o ćwierćfinał się nie wyprzedał. Nawet całe rzędy wolnych miejsc

Gliwicka hala może pomieścić aż 13 384 widzów na miejscach siedzących. W obiekcie, który po raz pierwszy gości imprezę tej rangi, nie będzie jednak kompletu kibiców. Polscy siatkarze wypełnią ją jednak dość szczelnie.

Kilkaset biletów na mecz z Tunezją niesprzedane. Wolne nawet całe rzędy

W katowickim Spodku były wyniki na poziomie ponad dziewięciu tysięcy kibiców, teraz wydaje się, że po raz pierwszy może pęknąć dziesięć, a być może nawet jedenaście tysięcy fanów. Kilkaset miejsc niemal na pewno pozostanie jednak wolnych.

To te wejściówki, które cały dzień 4 września można było jeszcze dostać na stronie oficjalnego dystrybutora wejściówek na MŚ, firmy ebilet.pl. Nie były to tylko pojedyncze miejsca, a w kilku sektorach nawet całe rzędy wolnych miejsc. Do rozpoczęcia spotkania udało ich się sprzedać tylko trochę, więc o 21:00 polskiej kadry z trybun Areny Gliwice nie będzie wspierał komplet ponad trzynastu tysięcy widzów.

Wynik frekwencji w Arenie Gliwice i tak może być sukcesem

Ale wynik, jaki osiągnie sprzedaż biletów musi zostać zaakceptowany i w przypadku przekroczenia dziesięciu tysięcy kibiców nawet uznany za sukces. Dlaczego? Przede wszystkim przez zagmatwany system rozgrywek długo nie było wiadomo, że to właśnie w niedzielę Polacy zagrają swoje spotkanie w 1/8 finału. Oficjalnie poinformowano o tym dopiero na koniec fazy grupowej, zaledwie kilka dni przed meczem.

Cały rząd wolnych miejsc na schemacie sprzedaży biletów tuż przed meczem Polaków z Tunezją (po lewej). Do kupienia zostały wejściówki w wielu sektorach, co widać w pełnym widoku Areny Gliwice (po prawej). Screen ebilet.pl

Do tego ceny. Za te bilety, które pozostały w sprzedaży kibice musieliby zapłacić co najmniej 199, a w większości ponad 250 złotych. Po tych najtańszych - za 99 złotych - nie ma już śladu.

Trzeba sobie też powiedzieć, że pomimo walki o ćwierćfinał rozgrywek i faktu, że to już mecz "o coś" - nie w fazie grupowej, a play-off, gdzie przegrywający odpada, jego atrakcyjność jest gorsza szczególnie od spotkania z USA. Tunezja to nie rywal, którego należy lekceważyć, ale też nie taki, który zafascynuje kibiców. Przychodzą głównie wspierać Polaków w drodze do kolejnej rundy MŚ, a nie, bo to mecz z Tunezją. W taki sposób tego meczu marketingowo by się nie sprzedało.

Kibicom w miarę sprzyjała chociaż pora. Mecz odbywa się w niedzielę, początek o godzinie 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.