Sensacja była o krok. Amerykanie w ćwierćfinale MŚ po tie-breaku

Choć obie drużyny zajęły w swoich grupach drugie miejsca, zdecydowanym faworytem byli Amerykanie. Podczas gdy Turcy po raz pierwszy w historii awansowali do najlepszej "16" mistrzostw świata, reprezentacja Stanów Zjednoczonych celuje w najwyższe miejsca, tj. medal. W meczu, który miał wyłonić potencjalnego rywala reprezentacji Polski w ćwierćfinale, wystąpił już znakomity rozgrywający Amerykanów Micah Christenson, który w ostatnich dniach leczył kontuzję.

REKLAMA

Zobacz wideo Kontrowersyjny format MŚ siatkarzy. Polacy uprzywilejowani. "Bolączka siatkówki od lat"

Wielkie emocje w Gliwicach, sensacja była o krok. Amerykanie w ćwierćfinale po tie-breaku

Pierwszy set pokazał, że ze zdrowiem Christensona jest już w porządku, gdyż rozgrywający Zenitu Kazań był w stanie dobrze prowadzić grę swojej drużyny mimo słabiutkiego przyjęcia po amerykańskiej stronie. Początek był wyrównany, ale od stanu 6:7 Amerykanie byli w stanie zdobyć cztery punkty z rzędu po błędach swoich rywali (10:7) i zaczęli kontrolować sytuację. Kilkupunktową przewagę pewnie dowieźli do końca partii i po ataku Davida Smitha wygrali 25:21.

W drugim secie wielkich emocji już nie było. Amerykanie bardzo szybko objęli kilkupunktowe prowadzenie (6:2), które w przeciągu całej partii tylko powiększali. Solidnie grająca reprezentacja Stanów Zjednoczonych, prowadzona przez Aarona Russella i Davida Smitha, nie pozwoliła rywalom na powrót do gry i zwyciężyła pewnie do 17.

Turcy musieli zaryzykować w trzecim secie, żeby jeszcze utrzymać się w grze. Kontrowersyjna decyzja sędziów o dotknięciu siatki przez Jeffreya Jendryka przy stanie 7:7 nieco wybiła z rytmu Amerykanów. Na zagrywkę udał się Burutay Subasi i przy jego bardzo dobrych serwisach oraz skutecznej grze całego zespołu w kontrataku Turkom udało się zdobyć aż sześć punktów z rzędu i wyjść na prowadzenie 15:9. Zespół Stanów Zjednoczonych znów miał ogromne problemy w przyjęciu, ale mimo to starał się jeszcze gonić rywala w tym secie. Udało im się nawet zmniejszyć straty w końcówce do jednego punktu (22:23), ale skuteczne ataki Adisa Lagumdziji i Baturalpa Gungora pozwoliły Turcji wygrać seta do 22.

Najlepszy Tunezyjczyk nie gra na MŚ, bo zmienił obywatelstwo na polskie. Nie odmówiłby Grbiciowi

Rozpędzeni Turcy grali za ciosem. Czwartą partię, za sprawą serii przy zagrywce Adisa Lagumdziji, rozpoczęli od pięciopunktowego prowadzenia 9:4. Wzrosło ono nawet do sześciu punktów, po udanej kontrze Lagumdziji, w połowie seta, gdy Turcy prowadzili już 14:8. Amerykanie starali się jeszcze zrywać i gonić, ale popełniali zbyt dużo błędów, co było wykorzystywane przez rywali. Efekt? Wygrany set przez Turków wysoko 25:19, co doprowadziło do tie-breaka.

Decydujący set przez długi czas był niezwykle wyrównany. Fantastyczna dyspozycja Lagumdziji (31 punktów w całym spotkaniu), który ciągnął w tie-breaku grę Turków, sprawiła, że nawet w samej końcówce był remis po 12. Kluczowe piłki padły jednak łupem doświadczonych Amerykanów, którzy wygrali trzy ostatnie akcje i po udanym ataku Aarona Russela mogli świętować awans do ćwierćfinału.

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych po niezwykle emocjonującym spotkaniu pokonała Turcję 3:2 (25:21, 25:17, 22:25, 19:25, 15:12) i choć sensacja była o krok, to Amerykanie awansowali do ćwierćfinału mistrzostw świata, gdzie zagrają z wygranym wieczornego meczu Polski z Tunezją (godz. 21:00). To spotkanie zostanie rozegrane 8 września w Gliwicach.