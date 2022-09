Mistrzostwa świata w siatkówce wchodzą w decydującą fazę. W sobotę odbyły się pierwsze mecze 1/8 finału. Zmierzyły się w nich Włochy i Kuba, a także Słowenia i Niemcy. Zgodnie z przewidywaniami, do ćwierćfinału awansowali faworyci tych pojedynków, czyli odpowiednio Włosi (wygrana 3:1, 25:21, 2:25, 26:24, 25:18) i Słoweńcy (wygrana 3:1, 25:18, 25:19, 21:25, 25:22).

Polska - Tunezja w 1/8 finału mistrzostw świata. Polacy stają do walki o awans do najlepszej ósemki turnieju

W niedzielę do rywalizacji wrócą natomiast reprezentanci Polski. Naszych siatkarzy czeka spotkanie z Tunezją, która wywalczyła awans do 1/8 finału jako jedna z czterech drużyn, które w swoich grupach zajęły trzecie miejsce (tylko jedno zwycięstwo w grupie, 3:0 z Portoryko). Zdecydowanym faworytem tego spotkania są Biało-Czerwoni, którzy nie tylko bronią tytułu, ale są także jedną z trzech drużyn, które do tej pory wygrały wszystkie mecze na turnieju (komplet zwycięstw po fazie grupowej mieli także Włosi i Serbowie).

Znamy dwóch ćwierćfinalistów MŚ. Tak wygląda drabinka po sobotnich meczach

Polacy dodatkowo będą mogli liczyć na doping wiernych kibiców. Zagrają bowiem z Tunezyjczykami w Gliwicach, przed własną publicznością. Za naszymi siatkarzami przemawia także bilans bezpośrednich starć z drużyną z Afryki. Wygrali pięć z ostatnich meczów. Ostatni raz w 2019 roku, podczas Pucharu Świata. Wówczas triumfowali 3:0.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Polska - Tunezja w 1/8 finału mistrzostw świata? Transmisja TV, stream online

Mecz Polska - Tunezja rozpocznie się w niedzielę 4 września o godzinie 21:00. Transmisję w telewizji będzie można obejrzeć na antenie TVP 1, TVP Sport i Polsatu Sport. Dostępny będzie także stream online na sport.tvp.pl i Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

