Poręba po debiucie w MŚ mógł biec maraton. W 2018 roku krzyczał i skakał przed telewizorem

W lipcowym turnieju finałowym Ligi Narodów trener reprezentacji Polski Nikola Grbić próbował nietypowego zestawienia drużyny. Zabrał trzech środkowych i trzech atakujących. Wiele osób spodziewało się, że pod kątem mistrzostw świata również może uciec od tradycyjnego modelu, ale nastawiano się raczej, że tym razem postawi na pięciu przyjmujących. Tym razem Serb zdecydował się jednak na klasyczny podział z czterema środkowymi i dzięki temu do kadry na najważniejszą imprezę tego roku dołączył rozgrywający debiutancki sezon w seniorskiej reprezentacji Mateusz Poręba, który wcześniej pokazał się fazie interkontynentalnej LN.

Po debiucie Poręba potrzebował tabletki na sen. "Każdemu życzę, żeby czegoś takiego doświadczył"

23-letni zawodnik podczas mundialu należy do grona "Fusów", jak żartobliwie nazwali samych siebie rezerwowi biało-czerwonych. Dwa z trzech pojedynków grupowych - z Bułgarią i USA - obejrzał spoza boiska, ale dostał szansę w pojedynku z Meksykiem. Zdaje sobie sprawę, że w pierwszej kolejności szkoleniowiec będzie stawiał na bardziej doświadczonych kolegów, ale ma również nadzieję na kolejny występ.

- Cały czas liczę, że dostanę jeszcze szansę. Mam nadzieję, że w meczu z Tunezją trener pozwoli nam (rezerwowym - przyp. red.) wejść chociaż na tego jednego seta. Później może być troszeczkę trudniej o to - przyznaje.

W pojedynku z Meksykiem spędził na parkiecie ponad seta i zdobył sześć punktów - po dwa atakiem, blokiem i zagrywką. Po spotkaniu emocje w nim buzowały.

- Trzeba było wziąć tabletkę na sen. Jak szedłem do pokoju potem, to mówiłem Pawłowi Zatorskiemu, że teraz mógłbym iść biec maraton, bo mam w sobie tyle emocji, których nie wyrzuciłem na parkiecie. Wiadomo, wchodząc na niego, wracając potem na trening, jestem jeszcze bardziej zmotywowany do ciężkiej pracy, bo widzę, że przynosi ona mi korzyści. Widzę, że jestem na tym poziomie i mogę pójść dalej, bo jestem jeszcze młody - dodaje najmłodszy w składzie obrońców tytułu.

Jak przyznaje, wspomnienia z debiutu powoli układają mu się w głowie w całość. Szczególnie zapadła mu w pamięć efektowna końcówka - zakończył bowiem mecz asem.

- Cała hala zaczęła wtedy krzyczeć. Każdemu życzę, żeby czegoś takiego doświadczył, bo to ogromne przeżycie - podkreśla zawodnik Indykpolu AZS Olsztyn.

Sam o sobie mówi, że ma umiejętność odcinania się i wyłączania emocji, gdy wchodzi na boisko. Jest to bardzo cenne podczas MŚ.

- Cieszę się, że mam bardzo twardą głowę, bo jednak czasami ona może odlecieć. Nie oszukujmy się, chłopaki są wyższym poziomie i nieraz jak ktoś mnie zablokuje, nie mogę sobie poradzić na zagrywce lub nie zdążę dojść do bloku, to może się to kotłować w głowie. Na szczęście odrzucam te myśli na bok. To nauka, że mogę sobie poradzić z tymi problemami - analizuje.

Doradca Zatorski. MŚ 2018 w wydaniu Poręby - skakanie i krzyki przed telewizorem

Poręba dobrze się odnajduje między kolegami, którzy mają nieraz znacznie większe doświadczenie reprezentacyjne. Wskazuje, że pomogła mu wcześniejsza obecność na treningach kadry B. Zapewnia też, że został bardzo dobrze przyjęty przez czołowych krajowych graczy.

- Otrzymuję od nich duże wsparcie, zawsze pomagają. Jak coś źle idzie, to zawsze usłyszę dobre słowo albo poklepią po plecach i jest to naprawdę szczere. Czy nie za mocno klepią? Czasem trzeba mocno strzelić, żeby człowiek się obudził - kwituje z uśmiechem Poręba.

Jego współlokatorem jest starszy o dziewięć lat Paweł Zatorski. Sporo rozmawiają, a środkowy korzysta z wiedzy dwukrotnego mistrza świata.

- Opowiada mi np. o decyzjach, które podejmował dawno temu w moim wieku, od czego zacząć, co może zaszkodzić i czym się nie przejmować. Ogólnie chodzi o takie życiowe doświadczenie - wskazuje środkowy.

Przyznaje, że spodziewał się większej liczby plakatów i działań reklamujących MŚ, które od ponad tygodnia rozgrywane są w Polsce i Słowenii. Ale i tak emocje towarzyszące mu podczas tego turnieju są bardzo duże.

- Cieszę się, że mogę tego doświadczać i każdemu życzę czegoś takiego. Wrażenie zrobiła na mnie też jazda pod eskortą policji. Dotychczas oglądało się to tylko w telewizji, a teraz przeżyłem to na własnej skórze. To też pokazuje, jak daleko się zaszło - zaznacza.

Pojedynki poprzedniej edycji mundialu też oglądał wraz z kolegami w telewizji. Jak przyznaje, podszedł do tego wówczas bardzo emocjonalnie.

- Pierwszy raz miałem coś takiego, że oglądając spotkanie w telewizji, skakałem i krzyczałem. Wiem już, co ludzie doświadczają, będąc na meczach. Teraz, gdy miałem okazję, siedziałem sobie na trybunie w Spodku i tak patrzyłem sobie z góry, jak to wygląda. Oczywiście na puste boisko, ale jednak zyskałem pewne wyobrażenie. To było bardzo fajne uczucie. Mam nadzieję, że będziemy dawać jak najwięcej emocji naszym kibicom - podsumowuje.

Poręba: DeFalco jak kot. Trener Weber na pewno jest niezadowolony, że jestem w kadrze

Biało-czerwoni mecze fazy grupowej rozgrywali w Katowicach, a na 1/8 finału i - w przypadku pokonania Tunezji - ćwierćfinał przenoszą się do Gliwic. Pierwsze zajęcia w tamtejszej hali mieli w sobotę. Poręba wskazuje, że zmiana obiektu odczuwalna jest przede wszystkim przez rozgrywających, a zwykle jest to kwestia kilku treningów. Ma on zaś nadzieję, że biało-czerwoni utrzymają w fazie pucharowej prezentowany dotychczas poziom.

- Przychodzą teraz trochę cięższe momenty, bo pojawiają się myśli o tym, że porażka może pokrzyżować nam plany. Dlatego pojawiają się emocje, których jeszcze tu tak naprawdę nie było. Człowiek wskakuje na wyższy poziom, zaczyna popełniać mniej błędów, czuje się lepiej fizycznie. Jest taka duża moc - zapewnia.

Trudno sobie wyobrazić, by Polacy nie sprostali Tunezyjczykom. Jeśli nie dojdzie do sensacji zarówno w tym pojedynku, jak i w poprzedzającym go meczu 1/8 finału USA z Turcją, to grupowi rywale ponownie zmierzą się w ćwierćfinale. Poręba bardzo dobrze zna dwie osoby z amerykańskiego obozu. W klubie z Olsztyna współpracował w minionym sezonie z przyjmującym Toreyem DeFalco i trenerem Javierem Weberem. Ten ostatni w sztabie Stanów Zjednoczonych jest asystentem.

- Torey robi niesamowite rzeczy na boisku. Można powiedzieć, że jest takim kotem, który ma duży potencjał na granie w najlepszych drużynach i bycie w nich liderem. A kto wie, może będzie też najlepszym siatkarzem świata. Widać, że dobrze się rozumie z Joshuą Tuanigą. Grają dużo pipe'a (atak z drugiej linii ze środka boiska - przyp. red.), którym można się zachwycać. Trener Weber ma swój system gry blok-obrona. Na pewno jest niezadowolony, że jestem w kadrze, bo znam ten system. Starają się to wszystko pozmieniać, żeby to nie było takie samo jak było u nas w klubie - dodaje z uśmiechem Polak.

Część kadrowiczów mówi wprost, że celem w tych MŚ jest medal, inni wolą zachować większą ostrożność w deklaracjach. Poręba należy do pierwszej z wymienionych grup.

- Musimy mieć taką myśl, że naszym celem jest medal. Chcemy, by ten puchar został na stałe w naszym kraju. Zdobycie krążka to nasza główna motywacja. Jesteśmy przecież mistrzami świata. Oczywiście, idziemy krok po kroku, ale widzimy, że jesteśmy drużyną, która prezentuje bardzo wysoki poziom - uzasadnia debiutant.