Absurdalny pomysł FIVB. "Nie mogę się doczekać grupy: Tajwan, Chile, Ukraina, Polska"

Reprezentacja Polski znakomicie spisała się w fazie grupowej mistrzostw świata. Biało-czerwoni triumfowali w spotkaniach z Bułgarią (3:0), Meksykiem (3:0) i Stanami Zjednoczonymi (3:1). Tym samym podopieczni Nikoli Grbicia z kompletem punktów awansowali do 1/8 finału. I choć zajęli trzecią pozycję w ogólnym rankingu (lepszym bilansem setów popisały się Włochy i Serbia), to w kolejnym etapie rozgrywek będą rozstawieni z numerem 1. To efekt zmian wprowadzonych przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej (FIVB). Od tego roku gospodarz (Polska i Słowenia) otrzymał gwarancję rozstawienia z numerem 1 i 2 niezależnie od miejsca w rankingu.

FIVB planuje kolejne zmiany. Federacja coraz bardziej szokuje

Modyfikacje wprowadzone do regulaminu mistrzostw świata wywołały ogromne kontrowersje. Wielu ekspertów negatywnie wypowiadało się o działalności FIVB. Niezadowoleni byli także trenerzy, a w ich gronie znalazł się Andrea Anastasi. - Nie wiem, dlaczego w przypadku mistrzostw świata jest inaczej i format jest za każdym razem ułożony w inny sposób - zastanawiał się były szkoleniowiec reprezentacji Polski w rozmowie ze Sport.pl.

Jednak to nie koniec szalonych pomysłów FIVB. Jak donosi Filip Czyszanowski, dziennikarz TVP Sport, federacja planuje wprowadzić kolejne zmiany. Po pierwsze, działacze nie chcą, by mistrzostwa świata w siatkówce odbywały się w tym samym roku, co mundial w piłce nożnej. W związku z tym impreza miałaby zostać przełożona na lata nieparzyste i odbywać się co dwa lata.

Kolejną ważną zmianą jest także liczba uczestników MŚ. W tym roku w fazie grupowej turnieju udział brały 24 zespoły. Z kolei w kolejnej edycji ich liczba wzrosłaby do 32. "Już nie mogę się doczekać grupy: Tajwan, Chile, Ukraina, Polska. Będzie bitka!" - pisał ironicznie Czyszanowski.

Ostatnią modyfikacją może być przesunięcie terminu rozgrywania mistrzostw kontynentalnych. Aktualnie odbywają się na przełomie sierpnia i września. Nowym terminem miałby być grudzień.

Jednak ewentualne zmiany będą dotyczyć kolejnych edycji turnieju. Póki co zawodnicy skupiają się na obecnej rywalizacji. W kolejnym spotkaniu biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Tunezji. To spotkanie odbędzie się w niedzielę 4 września o godzinie 21 w Gliwicach. Transmisję przeprowadzą TVP1, TVP Sport i Polsat Sport. Spotkanie będzie można oglądać także na stronie sport.tvp.pl oraz platformie Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.