Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy na MŚ? Gdzie oglądać mecz Polska - Tunezja?

Reprezentacja Polski jest jednym z głównych faworytów do sięgnięcia po złoto tegorocznych mistrzostw świata. Biało-czerwoni walczą o trzeci z rzędu tytuł. Wcześniej triumfowali w 2014 i 2018 roku. I jak na razie są na jak najlepszej drodze, by zrealizować ten cel.

REKLAMA

Zobacz wideo Kontrowersyjny format MŚ siatkarzy. Polacy uprzywilejowani. "Bolączka siatkówki od lat"

Reprezentacja Polski idzie jak burza. Tunezja kolejnym rywalem na drodze mistrzów świata

Podopieczni Nikoli Grbicia znakomicie poradzili sobie w fazie grupowej turnieju. W pierwszym spotkaniu bez większych problemów pokonali reprezentację Bułgarii 3:0. Równie dobrze zaprezentowali się w meczu z Meksykiem. Biało-czerwoni ani na chwilę nie oddali inicjatywy przeciwnikom i bez straty seta wygrali to starcie.

Oto najwyższy polski siatkarz. Jego wzrost jest imponujący

Trochę więcej problemów mieli w rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi. W pierwszej partii popełnili sporo błędów, co bezwzględnie wykorzystali rywale. Jednak w kolejnych odsłonach spotkania Polacy wrócili do najlepszej dyspozycji i wygrali 3:1.

Takie rezultaty sprawiły, że drużyna Grbicia z kompletem punktów zajęła pierwsze miejsce w tabeli C i pewnie awansowała do fazy pucharowej turnieju. W 1/8 finału biało-czerwoni zmierzą się z Tunezją, czyli najsłabszą ekipą z klasyfikacji zespołów z trzecich miejsc. Afrykańska drużyna triumfowała tylko w jednym starciu grupy A - przeciwko Portoryko (3:0). W takim samym stosunku uległa z kolei Ukrainie i Serbii. W związku z tym nie ma żadnych wątpliwości, że to Polska będzie faworytem zbliżającego się spotkania.

Nikola Grbić ma przed sobą trudną decyzję. Ekspert radzi. "Nie ma powodu, żeby się martwić"

Polska - Tunezja. Gdzie i kiedy oglądać ten mecz? Transmisja TV, stream online

Mecz 1/8 finału odbędzie się w niedzielę 4 września o godzinie 21:00 w Gliwicach. Transmisję przeprowadzą TVP1, TVP Sport i Polsat Sport. Spotkanie będzie można oglądać także na stronie sport.tvp.pl oraz platformie Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.