Kiedy kolejny mecz Polski na MŚ w siatkówce? Wszystko już jasne

Po wygraniu dwóch poprzednich edycji siatkarskich mistrzostw świata biało-czerwoni przystąpili do tegorocznej edycji turnieju jako jeden z głównych faworytów do złota. Zawodnicy Nikoli Grbicia celują w trzeci z rzędu tytuł i już w pierwszej rundzie rozgrywek pokazali, że są do tego zdolni.

Trzy wygrane Polaków w pierwszej fazie MŚ

Siatkarze reprezentacji Polski przeszli przez fazę grupową mistrzostw świata jak burza. Na początek zmagań podopieczni Nikoli Grbicia pewnie, bez straty seta wygrali z Bułgarią. Dwa dni później biało-czerwoni również 3:0 wygrali z Meksykiem, natomiast w ostatnim spotkaniu pokonali 3:1 reprezentację USA.

Takie rezultaty sprawiły, że polscy siatkarze z kompletem punktów zajęli pierwsze miejsce w tabeli grupy C. Na drugim miejscu z dorobkiem sześciu punktów znaleźli się Amerykanie, trzecie miejsce zajęli Meksykanie, którzy w ostatniej kolejce niespodziewanie wygrali 3:2 z Bułgarią, która to zanotowała najgorszy występ na mundial w historii.

Jeszcze przed imprezą wprowadzono nowe zasady, dzięki którym Polska i Słowenia zostaną rozstawione w drugiej fazie turnieju z numerami 1. i 2. Oznacza to, że w 1/8 finału biało-czerwoni zagrają z 16. zakwalifikowaną drużyną, którą będzie najsłabsza ekipa z klasyfikacji trzecich miejsc.

Polska vs Tunezja w 1/8 finału MŚ

W kolejnej fazie turnieju reprezentacja Polski zagra z Tunezją, czyli czwartą drużyną w klasyfikacji zespołów z trzecich miejsc. Drużyna odniosła tylko jedno zwycięstwo (3:0 nad Portoryko), po czym wyraźnie przegrała po 0:3 z Ukrainą i Serbią.

Pojedynek 1/8 finału odbędzie się 4 września o godzinie 21:00 w Gliwicach. Transmisję przeprowadzą TVP1, TVP Sport i Polsat Sport. Mecz będzie można oglądać także na stronie sport.tvp.pl oraz platformie Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Tegoroczne mistrzostwa świata są dla Tunezji 10. występem na turnieju tej rangi. Najlepszy wynik osiągnęła w 2006 roku, kończąc turniej na 15. miejscu. Przed czterema laty, w rywalizacji we Włoszech i Bułgarii reprezentacja tego kraju zajęła 23. miejsce.