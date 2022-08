Małgorzata Glinka spotkała się z "kibicem" w Turcji. Potem zaczęło się piekło. "Allah tak chce"

Małgorzata Glinka-Mogentale to jedna z najlepszych polskich siatkarek w historii. Wystąpiła w narodowych barwach łącznie w 286 spotkaniach i świętowała z reprezentacją wielkie sukcesy. Mowa przede wszystkim o złotych medalach mistrzostw Europy w latach 2003 i 2005. W 2003 roku atakująca została wybrana najlepszą zawodniczką czempionatu.

Małgorzata Glinka o ataku stalkera: Twierdził, że najlepiej o mnie zadba

W wydanej niedawno autobiografii "Małgorzata Glinka. Wszystkie odcienie złota" była siatkarka opowiedziała o ciężkich przeżyciach związanych ze stalkerem. Okazał się nim "kibic" poznany podczas mistrzostw w Turcji w 2003 rok, który poprosił zawodniczkę o autograf. "Mężczyzna zaczął wypytywać mnie o osobiste sprawy, o to, czy mam męża" - rozpoczęła była atakująca.

"Gdy próby dodzwonienia się do mnie okazały się nieskuteczne, mężczyzna znalazł inny sposób, by do mnie dotrzeć. Otrzymałam przesyłkę z płytą CD oraz pendrive’em. Gdy je uruchomiłam, pomyślałam, że to zły sen, z którego muszę się natychmiast obudzić: klip na płycie zawierał urywki meczów, a wycięte z nich urywki prezentowały prawie same zbliżenia na moją twarz, gdy zaś włączyłam pendrive, usłyszałam ciężką, depresyjną muzykę - w połączeniu z obrazem dawało to makabryczny efekt" - wspomina zawodniczka.

Z czasem stalker posunął się jeszcze dalej i zaczął namawiać zawodniczkę do odejścia od męża. "Twierdził, że najlepiej o mnie zadba, że tylko z nim poczuję, co to znaczy być szczęśliwą. Gdy powiedziałam, że zwariował i ma się wynosić, ze spokojem odparł, że i tak wie, że kiedyś będziemy razem, bo Allah tak chce" - napisała Glinka-Mogentale. Mężczyznę od nękania siatkarki powstrzymał dopiero zakaz opuszczania kraju otrzymany od tureckiego sądu.

