Możdżonek ostrzega po fazie grupowej. "Tylko trzech na najwyższym poziomie"

Siatkarze reprezentacji Polski we wtorek pokonali 3:1 Stany Zjednoczone i zapewnili sobie zwycięstwo w grupie C. Świetna postawa obrońców tytułu na początku turnieju daje im w 1/8 finału rozstawienie z numerem 1. Jest to również sygnał, że drużyna Nikoli Grbicia jest w bardzo dobrej formie i stać ją na walkę o trzeci tytuł mistrzów świata z rzędu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kibicowski fenomen MŚ siatkarzy. Fani z Tunezji zrobili furorę w Spodku

Marcin Możdżonek: Tak naprawdę na najwyższym poziomie zagrało tylko trzech zawodników

Po wtorkowym meczu postawę Polaków skomentował były kapitan reprezentacji Marcin Możdżonek. Mistrz świata z 2014 roku szczególnie wyróżnił trzech zawodników. - Zwycięstwo cieszy, ale to nie była jeszcze najlepsza wersja tej drużyny. Tak naprawdę na najwyższym poziomie zagrało tylko trzech zawodników, czyli Kamil Semeniuk, Mateusz Bieniek i Jakub Kochanowski. Zadowoleni mogą być zwłaszcza nasi środkowi, którzy otrzymywali dużo piłek i praktycznie się nie mylili. Obaj świetnie spisywali się też w bloku i na zagrywce - stwierdził środkowy dla WP Sportowe Fakty.

Kurek patrzy w statystyki i mówi: "Dziwnie napisane. Sześć błędów? No nie wiem"

Były reprezentant Polski studzi też nieco nastroje przed kolejnymi spotkaniami. - Taka wygrana na pewno doda naszym zawodnikom nieco pewności siebie i to pomoże im w kolejnych meczach. Miejmy jednak świadomość, że prawdziwe mistrzostwa właśnie się zaczynają i aby osiągnąć ostateczny sukces, trzeba grać dużo lepiej. Spodziewam się, że najbliższe mecze będą znacznie trudniejsze od meczu z USA i nasza drużyna musi być na to przygotowana - powiedział wprost Możdżonek.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl



Kamil Semeniuk: O tym, że wywołałem burzę, dowiedziałem się od narzeczonej

Kolejnego rywala zawodnicy Grbicia poznają w środę, kiedy zakończy się rywalizacja we wszystkich grupach. Pewne jest, że w 1/8 finału Polacy będą rozstawieni z numerem 1. i zmierzą się z ostatnią zakwalifikowaną drużyną. Ten mecz odbędzie się w niedzielę 4 września w Arenie Gliwice.