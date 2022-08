Bartosz Kurek patrzy w statystyki i mówi: "Dziwnie napisane. Sześć błędów? No nie wiem"

We wtorek w katowickim Spodku Polska pokonała USA 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:21) i zakończyła fazę grupową MŚ 2022 z kompletem dziewięciu punktów i bilansem setów 9-1. W 1/8 finału Polska będzie rozstawiona z numerem 1. W środę dowiemy się, kto będzie naszym rywalem w walce o ćwierćfinał. Natomiast już dowiedzieliśmy się, że Polacy prowadzeni przez Nikolę Grbicia prezentują się obiecująco.

"Nie spuszczaliśmy głów"

- Nie jestem do końca zadowolony. Myślę, że potrafimy grać lepiej i że najlepsze mecze przed nami - mówi jednak Bartosz Kurek, oceniając mecz z USA. - Zadowolony jestem z tego, że w trakcie meczu potrafiliśmy znaleźć rozwiązania naszych problemów. Że nie spuszczaliśmy głów, tylko znaleźliśmy elementy, w których byliśmy lepsi od Amerykanów i to wykorzystaliśmy - dodaje.

- Jestem zadowolony, że w pierwszym secie potrafiliśmy być blisko, mimo że nie graliśmy dobrze. Mogliśmy i z niego wyjść zwycięsko. Nie chcę za bardzo dyskutować o technice, o pewnych szczegółach, które poprawiliśmy, ale fajnie, że potrafiliśmy to zrobić, że potrafiliśmy zrzucić z siebie ciężar popełnionych wcześniej błędów i z czystą głową podejść do kolejnych setów i kolejnych akcji - opowiada Kurek.

Co nam powiedziało zwycięstwo nad USA? "Absolutnie nic"

Daleko idących wniosków kapitan kadry nie chce wyciągać. Co nam powiedziało zwycięstwo nad mocnym rywalem? - Absolutnie nic - zaskakuje. - Bo wyjdziemy i w kolejnym meczu będzie 0:0 i trzeba będzie odłożyć wszystkie problemy, wspomnienia, rozegrane mecze i zagrać ten jeden, wtedy najważniejszy mecz, od początku do końca bardzo dobrze - wyjaśnia.

Kurka pytamy, jak ocenia swoją formę. W meczu z USA pierwszą partię miał nieudaną, w niej skończył tylko 2 z 7 ataków. Później, w setach numer 2, 3 i 4, jego łączny bilans był świetny - 15/23. Nie licząc pierwszego seta, Kurek grał z USA na poziomie, który przypominał jego kapitalne występy z fazy finałowej poprzednich MŚ. Wówczas był nie do zatrzymania m.in. dla kadry USA, z którą wygraliśmy dramatyczny, pięciosetowy półfinał. - A jakie to ma znaczenie czy ja się czuję w podobnej formie jak wtedy? Powiem, że tak, a co będzie, jak kolejny mecz przegramy? Trzeba zdobywać punkty, wykonywać dobrze swoje akcje na boisku. Mogę powiedzieć wszystkie rzeczy, jakie tylko chcecie, ale w momencie gdy rozbrzmiewa pierwszy gwizdek kolejnego meczu, to nie ma to znaczenia - przekonuje nasz atakujący.

Szukając potwierdzenia, że forma Kurka rośnie akurat na start fazy pucharowej MŚ 2022, zauważamy, że z USA bardzo dobrze serwował. A często mówi się, że formę u siatkarza widać, gdy pewnie czuje się w tym elemencie. Czy Kurek czuje, że wypadł na zagrywce lepiej niż w poprzednich meczach? - Nie wiem, nie widziałem statystyk - nie chce odpowiadać. A gdy podajemy mu kartkę z liczbowym opisem występu wszystkich zawodników, zerka i stwierdza: - Dziwnie napisane! Sześć błędów? Nie wiem. No, może przy tych 23 zagrywkach.

Chodzi o to, że w cały meczu Kurek zagrywał 23 razy - najwięcej ze wszystkich graczy. To potwierdzenie, że gdy on był w polu serwisowym, Amerykanie seryjnie tracili punkty. Tak duża liczba wykonanych zagrywek mówi o serwisowej dyspozycji naszego kapitana więcej niż fakt, że zaserwował dwa asy, a sześć zagrywek zepsuł.

- Te statystyki są okrojone, wolałbym zobaczyć parę innych szczegółów. Ale myślę, że wszyscy zagrywką zrobiliśmy swoją robotę, bo kiedy Amerykanie mają piłkę przy siatce, to proszę mi wierzyć, ciężko się gra - podsumowuje Kurek, zwracając uwagę na to, że Amerykanie rzeczywiście zostali odrzuceni od siatki, przez co swoje ataki prowadzili z mniejszą dokładnością.

Kapitan mówi o serduchu

Na koniec Kurek, jak przystało na dobrego kapitana, chwali zespół, ale jednocześnie dba o to, by nikogo nie zagłaskać. - Jestem zadowolony z dyspozycji moich kolegów, z tego jak się prezentują i jak trenujemy, co w takim turnieju też jest ważne. Jestem zadowolony, w jakim miejscu jesteśmy, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to, że jesteśmy w niezłej formie, samo nie wygra spotkania. Musimy zostawić serducho. I wierzę, że ta ekipa na pewno to zrobi - mówi. A zapytany o swoje stwierdzenie tuż sprzed mistrzostw - że teraz kadra nie buduje już formy i że została jej wykończeniówka - stwierdza: - Teraz się już wprowadziliśmy i mam nadzieję, że dach nam się nie zawali na głowę.