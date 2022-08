Kamil Semeniuk: O tym, że wywołałem burzę, dowiedziałem się od narzeczonej

We wtorek w katowickim Spodku reprezentacja Polski siatkarzy wygrała z USA 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:21) w meczu ostatniej, trzeciej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2022. Kamil Semeniuk był jednym z bohaterów spotkania.

Semeniuk świetnie odnalazł się po krytyce, jaka spadła na niego za wypowiedź sprzed kilku dni - o tym, że w niektórych sytuacjach podczas meczów siatkarskich lepiej czułby się w ciszy, jaką znamy z tenisa.

Łukasz Jachimiak: Nie było ciszy jak w tenisie, kiedy zagrywałeś, ale znów miałeś kapitalne serie. Świetnie odpowiedziałeś na zamieszanie po twojej ostatniej wypowiedzi.

Kamil Semeniuk: Z mojej strony to nie była żadna sugestia, że kibice mają być cicho. Nic w tym rodzaju. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę grać przed pełną halą, przed kibicami, którzy są naszym siódmym zawodnikiem. Ja tylko powiedziałem o swojej preferencji, o tym, że wolałbym ciszę przed zagrywką, jak w tenisie. Ale niech kibice dalej kibicują tak, jak to robią i na pewno będzie wszystko w porządku.

W każdym razie pokazałeś, że nie pękasz.

- No tak, jeśli ktoś miał wątpliwości, jeśli myślał, że presja nakładana przez kibiców może mnie wytrącać z równowagi czy powodować, że będę psuł zagrywki, to myślę, że zobaczył, że tak nie będzie.

Czytałeś komentarze, jakie twoja wypowiedź wywołała? Powiedz szczerze - przeglądałeś, co się działo w mediach społecznościowych?

- Szczerze mówiąc, staram się ograniczać czytanie wszystkiego, co dotyczy naszej gry na tych mistrzostwach. Ale o tym, że wywołałem burzę, dowiedziałem się od swojej narzeczonej. Myślę, że to zostało troszeczkę źle odebrane. I tylko tyle mam do powiedzenia.

Co powiesz po fazie grupowej mistrzostw? Wygraliście i teraz czekacie na następnych rywali. Analizujesz, na kogo możecie teraz wpaść?

- Myślę, że jeśli dojdziemy do ćwierćfinału, to będzie mała szansa, żeby ominąć kadrę USA. Wygląda na to, że spotkamy się jeszcze raz. Było dużo spekulacji czy warto wygrać z nimi w grupie. Myślę, że zwycięstwo doda nam pewności siebie. Że da nam takie poczucie, że skoro mogliśmy ich pokonać już raz, to dlaczego mielibyśmy tego nie zrobić znowu? Zwłaszcza że nasza gra nie była porywająca. Kilka elementów może u nas funkcjonować zdecydowanie lepiej. A skoro mimo słabszej gry potrafimy wygrywać z USA, to jest to dla nas dobra wiadomość.

Co u was nie funkcjonuje?

- Na pewno więcej świeżości było na pierwszy mecz, z Bułgarią. Z USA były ciężary, jeśli chodzi o moją dyspozycję, o samopoczucie.

Jakie ciężary? Miałeś znakomite 71 proc. skuteczności w ataku, do tego kapitalnie serwowałeś. Czy ty nie jesteś wobec siebie zbyt wymagający?

- Okej, fajnie, że potrafię pomagać drużynie w pewnych elementach, ale tak - wymagam od siebie. Przyjmujący ma przede wszystkim dobrze przyjmować. Jeśli będę dobrze przyjmował, to Marcin Janusz będzie miał większy komfort rozegrania. A przyjęcie u mnie kulało. Ale okej - wygraliśmy z Amerykanami nawet gdy nasza gra była momentami brzydka i prosta. Powinniśmy być zadowoleni, że mimo wszystko okazała się skuteczna.

Czyli wygraliście, ale graliście brzydko, byłeś liderem drużyny, ale nie bardzo jesteś z siebie zadowolony. Wychodzi z ciebie perfekcjonista? Kiedy będziesz naprawdę zadowolony po meczu?

- Jak wszystko będzie na 100 procent, to wtedy będę.

Miałeś takie mecze, po których byłeś z siebie w pełni zadowolony?

- ...

Może po tegorocznym finale Ligi Mistrzów [wtedy w ataku Semeniuk skończył aż 26 z 35 piłek - miał 74-procentową skuteczność, dostał tytuł MVP]?

- Nie, po finale Ligi Mistrzów nie byłem, bo zagrywka była katastrofalna. Żeby w finale Ligi Mistrzów dwa albo nawet trzy razy przejść linię dziewiątego metra? To troszeczkę nieprofesjonalne.

Czyli jesteś w poszukiwaniu idealnego meczu.

- Tak. I mam nadzieję, że on jest jeszcze daleko, daleko przede mną.

Coś cię łączy z Kamilem Stochem, który wasz mecz z USA oglądał z trybun Spodka. Pewnie wiesz, że on wygrał już wszystko, a mówi, że idealnego skoku jeszcze nie oddał.

- Może w takim razie i przed Kamilem, i przede mną są jeszcze najważniejsze, najlepsze momenty.

Wyobraź sobie, że zdobywacie złoto tych mistrzostw świata, ale ty w finale dwa razy przekraczasz linię przy serwisie. Nie byłbyś wtedy zadowolony?

- Nie no, oczywiście bym nie narzekał! Ale parę dni po świętowaniu jednak bym do tego wrócił i uznałbym, że troszeczkę nie wypadało.

Śmiejesz się, ale powiedz nam poważnie - kiedy ty ostatnio byłeś zadowolony?

- Ogólnie jestem zadowolony. Z tego, że wygraliśmy grupę, że gram, że trener mi ufa i trzyma mnie na boisku nawet w momentach, w których kaleczę. Ale trzeba dążyć do perfekcji.