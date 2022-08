Powtórzona akcja w meczu Polska - USA. Kibic się nie popisał. "To było głupie"

Polscy siatkarze wygrali z Amerykanami 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:21) na zakończenie fazy grupowej MŚ. Zawodnicy trenera Nikoli Grbicia wyraźnie pokazali, że są gotowi rywalizować z najlepszymi drużynami na świecie i nie będą się bali fazy play-off mundialu.

REKLAMA

- Ten mecz był trudny, nigdy nie grałem łatwego meczu przeciwko USA - wskazał Jakub Kochanowski. - Zawsze mają jedną taką cechę: nie poddają się. Niezależnie od tego, jaki jest wynik w secie, trzeba być skoncentrowanym, bo oni cały czas próbują. Tak było też teraz - przyznał środkowy kadry.

Zobacz wideo POLSKA - USA. Jedziemy po złoto! Pokaz siły "Gangu Łysego". Gigant rozbity [SPORT.PL LIVE]

Kochanowski o samolociku z trybun: Nie widzę sensu, żeby się w taki sposób bawić

Podczas meczu doszło do małego incydentu. Polscy siatkarze szykowali się do przyjęcia zagrywki amerykańskich siatkarzy i nagle obok nich pojawił się papierowy samolocik rzucony przez jednego z kibiców. Akcja została powtórzona, a sędzia uśmiechał się i śmiał z tej sytuacji. Mogło to jednak skończyć się gorzej, ale samolocik nie trafił w stojącego najbliżej Kamila Semeniuka.

Kochanowskiemu to zachowanie się jednak nie podobało. - To było głupie. Skończyło się tym, że jedynie powtórzyliśmy akcję, a jak zawsze przypomina Marek Magiera (spiker na meczach reprezentacji i dziennikarz Polsatu Sport - red.), ktoś w ten sposób stracił kiedyś oko. Nie widzę sensu, żeby się w taki sposób bawić - tłumaczył zawodnik.

Najbardziej zaufany człowiek Grbicia dostał ostrzeżenie. Żółta kartka

Spodek pomógł Polakom ograć Amerykanów. "Bardzo ciężko jest przygasnąć"

We wtorek Polaków niosła też atmosfera, którą w Spodku stworzyło 9471 kibiców. - Momentami bardzo ciężko jest przygasnąć, kiedy publiczność tak pomaga być nakręconym, pozostać na boisku. Mam nadzieję, że w każdym elemencie z każdym spotkaniem będziemy grali coraz lepiej. Do tej pory tak jest i cieszę się, że plan działa. Publiczność pomaga i w meczach przy pustych trybunach trzeba dawać o wiele więcej od siebie, tu sporo dzieje się właśnie dzięki wsparciu kibiców. To dodaje nam jedną cegiełkę, dzięki temu możemy się skupić na siatkówce - zaznaczył Jakub Kochanowski.

Mamy w kadrze killera i jokera. Ale są też rzeczy nie do przyjęcia [OCENY]

Teraz przed zawodnikami aż cztery pełne dni odpoczynku. - Każdy dzień pracy bardzo dużo nam daje. Mamy czas, żeby doszlifować niektóre elementy, choć są to praktycznie szczegóły, bo w tym momencie jakichś tam nowych rzeczy się nie wymyśli. Ale ta formuła tegoroczna, fakt, że jest dużo dni na treningi, nam nawet sprzyja. Teraz przyda się trochę odpoczynku, ale będzie kilka dni i na regenerację i na trening - wskazał Kochanowski.

Z kim reprezentacja Polski zagra w 1/8 finału MŚ? Możliwe scenariusze

Kolejny mecz kadra Nikoli Grbicia zagra najprawdopodobniej w niedzielę, 4 września, a ich rywalem będzie najsłabsza drużyna, która wywalczy sobie awans do 1/8 finału. O tym, kto to będzie przekonamy się w środę, kiedy zakończy się cała faza grupowa. Pierwsze spotkanie fazy play-off domowych mistrzostw świata Polacy zagrają już nie w Katowicach, a w Arenie Gliwice, gdzie mogą zostać do ćwierćfinału. Liczymy, że do Spodka wrócą na fazę finałową.