Mamy w kadrze killera i jokera. Ale są też rzeczy nie do przyjęcia [OCENY]

Kamil Semeniuk był rezerwowym jeszcze rok temu, a Tomasz Fornal jeszcze na początku meczu z USA. To oni poprowadzili Polskę do zwycięstwa nad USA 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:21) w ostatniej kolejce fazy grupowej siatkarskich MŚ. Oni i kapitan Bartosz Kurek, który chyba przypomniał sobie, co robił Amerykanom na poprzednim mundialu.

