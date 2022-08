Reprezentacja Polski zachwyca na MŚ w siatkówce. "Kosmiczny poziom"

Reprezentacje Polski i Stanów Zjednoczonych zagrały w katowickim Spodku o zwycięstwo w grupie C. W teorii to Amerykanom powinno bardziej zależeć na wygranej, aby być lepiej rozstawionym w fazie pucharowej mistrzostw świata. Ale Biało-Czerwoni nie odpuścili i po bardzo dobrym, emocjonującym spotkaniu pokonali rywali 23:25, 25:21, 25:19, 25:21. Oznacza to, że reprezentacja Polski awansowała do kolejnego etapu MŚ w siatkówce z 1. miejsca i będzie rozstawione z numerem 1.

Najbardziej zaufany człowiek Grbicia dostał ostrzeżenie. Żółta kartka

Polska wygrywa z USA. "Będzie ogień!"

Wyróżnić po tym meczu można kilku zawodników. Bartosz Kurek potrafi się odkręcić jak mało kto, a Amerykanie nie mogli go zatrzymać. Karol Semeniuk, bez którego generalnie tego meczu byśmy nie wygrali, a Tomasz Fornal jest jokerem Nikoli Grbicia - więcej o ocenach polskich siatkarzy przeczytacie w opinii Łukasza Jachimiaka ze Sport.pl.

Polaków chwalono jednak jeszcze bardziej i jeszcze więcej w mediach społecznościowych. "Robi się porządne granie w męską siatkówkę. Polacy dojechali na dobre zagrywką, Amerykanie nie wstrzymują ręki. Będzie ogień!" - napisał Karol Górka ze Sport.pl, którego zdanie podziela Sara Kalisz z TVP Sport. "Zaczęło się granie! Mocna zagrywka po polskiej stronie, dobry pipe Amerykanów, kiwki majstersztyk, zdecydowane ataki. I przy tym prowadzimy. Ależ mecz!" - napisała na Twitterze.

"Wytrawni pokerzyści potrafią wycofać się po tym, gdy z solidną ręką włożyli już sporo do puli, a po ostatniej karcie na stole widzą, że mogą stracić wszystko, co włożyli. Czy Grbić to wytrawny pokerzysta? Brawo kadra, nie musimy tutaj grać bezbłędnej siatkówki, żeby wygrywać" - dodał Piotr Złoch z portalu "Szósty Set".

"Wow. Dawno nie widziałem meczu siatkarskiego na tak kosmicznie wysokim poziomie. Wielkie brawa dla obu drużyn i jeszcze większe gratulacje dla naszych. Rewelacja" - napisał z kolei jeden z kibiców. Niektórzy użytkownicy zwrócili też uwagę na innego siatkarza, który nie miał wielu szans, ale gdy już je otrzymał, wykorzystał je jak mało kto. "Grzegorz Łomacz?! Dziś postrach Stanów Zjednoczonych. Wszedł trzy razy - trzy razy te zmiany okazały się strzałem w dziesiątkę! Mój cichy bohater tego spotkania" - czytamy na Twitterze.

Tak wygląda ostateczna tabela grupy C po zwycięstwie Polski z USA

W innym meczu tej grupy Meksyk sensacyjnie pokonał Bułgarię 3:2.