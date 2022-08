Z kim reprezentacja Polski zagra w 1/8 finału MŚ? Możliwe scenariusze

Polscy siatkarze we wtorek pokonali w ostatnim meczu grupowym reprezentację Stanów Zjednoczonych. Obrońcy tytułu pewnie awansowali do fazy pucharowej, w której będą rozstawieni z numerem 1, wobec czego w 1/8 finału trafią na ostatnią zakwalifikowaną drużynę z trzecich miejsc. Spotkanie to odbędzie się 4 września w Arenie Gliwice.

