Niespodziewani goście na trybunach w Spodku. Mistrzowski doping na meczu Polaków

Polscy siatkarze prezentują się jak do tej pory na mistrzostwach świata znakomicie. W meczu otwarcia zawodnicy Nikoli Grbicia pewnie pokonali 3:0 reprezentację Bułgarii, by później w trzech setach odprawić Meksyk. To po dwóch spotkaniach daje im pozycję liderów w tabeli grupy C.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomek Fornal i Kuba Kochanowski zażartowali z Bartka Kurka. Wszystko nagrał rozbawiony Karol Kłos

Stoch i Fajdek kibicuje Polakom w meczu z USA. Doping wysokich lotów w katowickim Spodku

W trzecim spotkaniu grupowym obrońcy mistrzowskiego tytułu mierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Stawką tego meczu jest zwycięstwo w grupie, ale przede wszystkim sprawdzenie formy z bardzo mocnym rywalem. W pierwszym secie obie drużyny stoczyły wyrównaną walkę. Niestety w końcówce lepsi okazali się Amerykanie, którzy wygrali 25:23 i objęli prowadzenie w meczu.

W trakcie jednej z przerw realizatorom udało się wychwycić na trybunach niespodziewanego gościa. Wśród tłumu kibiców w katowickim Spodku znalazł się Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski w skokach narciarskich dopinguje polską kadrę i jak można było zauważyć w roli kibica czuje się bardzo dobrze. Zupełnie tak samo jak pięciokrotny mistrz świata w rzucie młotem, Paweł Fajdek, który również kibicuje biało-czerwonym.