Katastrofa Bułgarów. Sensacyjnie przegrali z outsiderem i odpadli z MŚ

Mimo że oba zespoły w meczach z Polską i USA nie ugrały choćby jednego seta, reprezentacja Bułgarii wydawała się być zdecydowanym faworytem bezpośredniej konfrontacji z Meksykiem o trzecie miejsce w grupie C. Aby jednak mieć szanse na awans do fazy pucharowej z trzeciej pozycji, jeden i drugi zespół musiał wygrać swój mecz w stosunku 3:0. We wtorkowym spotkaniu w Katowicach szybko się jednak okazało, że nie wyłoni ono zwycięzcy, lecz tak naprawdę dwóch przegranych.

Sensacja! Bułgarzy odpadają z mistrzostw świata siatkarzy

Pierwszy set nie zwiastował bułgarskiej katastrofy. Zespół z Bałkanów bardzo pewnie ograł outsidera do 20 i eliminując swojego przeciwnika z turnieju sam wciąż pozostawał w grze o 1/8 finału. W kolejnym secie jednak to Meksyk zwyciężył w identycznym stosunku i doprowadzając do remisu 1:1, sprawił sporą sensację i przekreślił szanse Bułgarów na wyjście z grupy.

Grający bez presji Meksykanie na tym nie poprzestali. W kolejnym secie po zaciętej końcówce triumfowali 25:23 i stanęli przed ogromną okazją na wygranie całego spotkania. Mało tego, drużyna z Ameryki Środkowej również w czwartej partii miała nawet czteropunktowe prowadzenie 20:16, ale Bułgarię stać było jeszcze na efektowny zryw i doprowadzenie do tie-breaka poprzez zwycięstwo do 23.

Bułgarzy prowadzili także przez zdecydowaną większość decydującego seta, mieli nawet dwie piłki meczowe przy prowadzeni 14:12, ale końcówka należała do Meksykan, którzy najpierw potrafili wyrównać stan gry, a następnie okazali się lepsi w grze na przewagi. Po dwóch efektownych blokach zwyciężyli w tie-breaku 18:16, a w całym meczu 3:2. Bohaterem drużyny z Ameryki Środkowej był atakujący Diego Gonzalez, który zdobył aż 33 punkty.

Bułgaria sensacyjnie przegrała z Meksykiem 2:3 (25:20, 20:25, 23:25, 25:23, 16:18), ale po tym spotkaniu z mistrzostw świata siatkarzy odpadli zarówno Bułgarzy, jak i Meksykanie. Przesądzone jest już bowiem, że Meksyk będzie miał najgorszy bilans (2 punkty, sety: 3:8) spośród zespołów, które zajmą w swoich grupach trzecie miejsce, a że do 1/8 finału awansują tylko cztery najlepsze z nich, drużyny z Ameryki Środkowej w tym gronie zabraknie.

O godzinie 20:30 w katowickim Spodku dojdzie do starcia dwóch najlepszych drużyn w grupie C - Polski i Stanów Zjednoczonych. Relacja na żywo na Sport.pl.