"Szpiedzy" pomagali rozpracować Polaków. Polsko-amerykańskie przyjaźnie zawieszone

Przyjaźń czy chęć zwycięstwa? David Smith i Erik Shoji nie mają wątpliwości, że we wtorkowy wieczór na kilka godzin wszyscy występujący w meczu Polska - USA siatkarze Zaksy postawią na drugą z podanych opcji. A trochę ich będzie, bo o ile w ekipie Stanów Zjednoczonych mowa o dwóch wymienionych, to wśród biało-czerwonych jest ich aż czterech. O ile Aleksander Śliwka, Marcin Janusz, Łukasz Kaczmarek będą kontynuować karierę w klubie z Kędzierzyna-Koźla także w kolejnym sezonie, to Kamil Semeniuk jesienią przeniesie się do Sir Safety Perugii. Ale przyjmujący spędził w zespole z Opolszczyzny większość dotychczasowej kariery i w dwóch ostatnich latach triumfował z nim dwukrotnie w Lidze Mistrzów. Przy pierwszym z tych sukcesów w szeregach tej ekipy byli też kadrowicze Jakub Kochanowski i Paweł Zatorski, a trenerem był Nikola Grbić, obecny szkoleniowiec Polaków.

Cenne detale "szpiegów". Znaleźć brakujące 10 procent

To, że wszyscy polscy kadrowicze - poza Bartoszem Kurkiem - w ostatnich latach występowali w PlusLidze, sprawia, że Smith i Shoji mają całkiem pokaźną bazę danych dotyczącą wtorkowych rywali. I skorzystali z niej podczas przygotowań do wieczornego meczu.

- Znamy tych chłopaków bardzo dobrze. Nasz sztab wykonuje świetną robotę, ale są pewne detale, z którymi możemy pomóc. Chłopaki z reprezentacji Polski zapewne też pomogli swojej drużynie nieco przy rozpracowywaniu nas - zaznacza Shoji.

Libero drużyny USA bardzo lubi grać przeciwko przyjaciołom i znajomym. Twierdzi, że wtedy chęć zwycięstwa jest jeszcze silniejsza niż zwykle. - Uruchamia się w nas wówczas duch rywalizacji. Ale sądzę, że będziemy mieć też przy tym dobrą zabawę, to będzie świetny mecz i z pewnością przyjdzie bardzo dużo ludzi - wskazuje.

W podobnym tonie wypowiada się Smith, który ma znacznie bogatsze doświadczenie gry w polskiej lidze. Shoji przeniósł się do niej rok temu, a środkowy w 2016 roku.

- Na co dzień uwielbiam chłopaków z Zaksy, ale kiedy zaczyna się rywalizacja drużyn narodowych na boisku, to nie ma przyjaciół z klubu. Oczywiście dużo o nich wiem, ale to nie znaczy, że przewidzę każdy ich ruch. Topowi zawodnicy zawsze potrafią czymś zaskoczyć. Próbowaliśmy jednak coś na nich wymyślić - przyznaje z uśmiechem Smith.

Amerykański libero nie odpowiada jednoznacznie na pytanie o to, czy znaleźli słabe punkty wszystkich biało-czerwonych z Zaksy.

- Nie wiem, czy je w ogóle mają, szczerze mówiąc. To naprawdę świetni siatkarze i przyjaciele. Może więc nie tyle mowa tu o słabych punktach, ale raczej o miejscach, w których możemy mieć przewagę. Której są u nich tylko mniej mocne. Chodziło o znalezienie gdzieś tych brakujących 10 procent, bo niemal we wszystkim jest to 100 procent. Chcieliśmy więc znaleźć tę jedną rzecz, w której nie są aż tak niesamowici i to wykorzystać - wyjaśnia.

Przypomina, że po tegorocznych meczach Polski z USA trudno wskazać faworyta, bo każdy z zespołów wygrał jedno z dwóch spotkań.

- Przez ostatnie 10 lat nasze pojedynki zwykle były ciężkie. Spodziewam się więc, że ten będzie taki sam. To trochę dziwna sprawa, bo obie drużyny już mają zapewniony udział w 1/8 finału, ale mimo to nie wiemy, co dalej - zwraca uwagę Shoji.

Nawiązuje on w ten sposób do wzbudzającego kontrowersje systemu trwających obecnie mistrzostw świata. Zgodnie z regulaminem współgospodarze - czyli Polska i Słowenia - w przypadku awansu do 1/8 finału, niezależnie od pozycji w grupie, mają zagwarantowane dwa najwyższe miejsca rozstawienia przy tworzeniu drabinki fazy pucharowej. Wielu zawodników i trenerów uczestniczących w czempionacie wypowiadało się krytycznie na ten temat. Amerykanie także należą do tego grona.

- Wiem, że sytuacja była nagła, gdy trzeba było znaleźć nowego gospodarze po odebraniu turnieju Rosji. Jestem wdzięczny, że Polska i Słowenia się tego podjęły. Ale osobiście nie zgadzam się z tą regułą. Takie rzeczy w siatkówce zdarzają się cały czas, ostatnio choćby dotyczyło to turnieju finałowego Ligi Narodów we Włoszech. Nie jestem pewny, czy przemyślano to wystarczająco. Nie jest to bowiem w porządku wobec pozostałych zespołów - podkreśla libero Zaksy.

Po chwili jednak dodaje, że formuła nie jest idealna, ale w obecnej sytuacji trzeba grać i nie myśleć o tym. A czy ma pomysł na system idealny?

- Ten obowiązujący w 2014 i 2018 roku był całkiem dobry. Turniej był dość długi, graliśmy wiele meczów, ale nie było odpuszczania meczów, każdy starał się wygrać każdy mecz. Wiadomo było, co trzeba zrobić, by awansować dalej - wylicza.

Shoji i Janusz jak bracia. Polacy przypominają amerykańskiemu libero półfinał MŚ 2018

Zarówno jemu, jak i Smithowi w obecnej formule podoba się zaś szybkie przejście do fazy pucharowej. W ostatnich dwóch edycjach trzeba było na nią czekać aż w stawce zostało sześć zespołów. Teraz rywalizacja w tej formie ruszy w 16-drużynowym gronie.

- Sam system uważam za dziwny. Dobrze, że trzeba rozegrać mniej meczów niż dotychczas. Ograniczy to zmęczenie i pozwoli na zaprezentowanie wyższego poziomu. A faza play off od 1/8 finału dodaje więcej emocji na wcześniejszym etapie. I tym bardziej przekonuje, że trzeba skupiać się tylko na kolejnym spotkaniu - ocenia 37-letni środkowy.

Przed MŚ ekipa USA została znacząco wzmocniona. Dołączył do niej atakujący Matthew Anderson, który wspomaga również kolegów w przyjęciu.

- Cieszymy się, że wrócił. Dzięki temu mamy więcej opcji. Liczymy na trochę więcej punktów dostarczanych przez atakującego. Koledzy grający w LN radzili sobie dobrze, ale Matt to jeden z najlepszych siatkarzy na świecie. Cieszymy się z jego powrotu tym bardziej że w Katowicach będzie 10 tysięcy krzyczących fanów na trybunach. Będą jak siódmy zawodnik Polaków - podsumowuje Shoji.

Jak zamierza sobie radzić z tym, by takie warunki go nie rozpraszały? - Nie wiem, czy ignorować to odpowiednie słowo, z pewnością postaram się skoncentrować na tym, co będzie się działo na boisku. To trudne, gdy jest tyle osób dookoła i chce się tam zerknąć na moment, bo kibice tworzą świetną atmosferę - zapewnia.

Shoji najlepszy kontakt spośród Polaków grających w Zaksie ma z Aleksandrem Śliwką i Marcinem Januszem. Spotykają się na kawie, chodzą wspólnie na kolacje i spędzają razem czas poza treningami i meczami.

- To świetni faceci, z którymi dobrze się bawię. Wyjątkową relację mam z Elvisem (przydomek Janusza - przyp. red.). Udajemy, że się nie lubimy, ale tak naprawdę lubimy się bardzo. Jesteśmy właściwie jak bracia - opowiada Amerykanin.

Znacznie dłuższy staż ma jednak jego przyjaźń ze Smithem. Gdy dołączył do niego w klubie, to sięgnęli wspólnie po trzy trofea - wygrali LM, mistrzostwo Polski i krajowy puchar.

- David to mój przyjaciel na całe życie. Odebrał mnie z lotnika w Katowicach i zabrał do Kędzierzyna-Koźla, gdy przyleciałem rok temu do Polski. Bycie z nim w jednym zespole dużo ułatwia. Jest bardzo pomocny. Mieszkamy nawet w jednym budynku - relacjonuje 33-letni libero.

Obaj Amerykanie grający w Zaksie byli na boisku, gdy dwa lata temu ich reprezentacja przegrała pełen dramaturgii półfinał MŚ z Polakami 2:3.

- Moim zdaniem to był najlepszy mecz tamtego turnieju. Z całym szacunkiem dla utytułowanej Brazylii, która wystąpiła w finale z Polakami. Nasz półfinał to była wspaniała bitwa, zabawa, z rozczarowaniem na koniec niestety. Ale pamiętam ten bardzo wysoki poziom siatkówki. Najtrudniej było się potem w niespełna dobę o tym spotkaniu zapomnieć i zmobilizować na mecz o brąz. Zrobiliśmy to, co było niesamowite. Tamta porażka z biało-czerwonymi bolała, bo byliśmy blisko. Pamiętam, ze Bartosz Kurek był niesamowity, i punktował w każdej sytuacji. Polacy wciąż pamiętają tamto spotkanie, bo jak rok temu pojawiłem się w Zaksie, to byłem o nie wielokrotnie pytany. Niestety przegraliśmy wtedy, ale teraz - cztery lata później - po prostu cieszę się, że brałem w nim udział - zapewnia Shoji.

Gdy dostaje na koniec pytanie, który z Polaków z obecnego składu mistrzów świata jest najlepszy, to ma problem z odpowiedzią.

- Trudne pytanie. Kurek jest ważną postacią w ataku, bo potrafi zdobyć i 25 punktów w meczu. Jest jednym z najlepszych graczy na świecie. Ale mógłbym wybrać nawet i sześciu polskich siatkarzy jako tych najlepszych. Niemożliwym jest wskazać jednego - zaznacza.