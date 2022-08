Hit MŚ Polska - USA o 1. miejsce w grupie C. Gdzie i o której oglądać mecz? [TRANSMISJA, stream online]

Siatkarze reprezentacji Polski mają za sobą znakomity początek mistrzostw świata. W meczu otwarcia obrońcy tytułu pewnie pokonali Bułgarów 3:0. Zawodnicy Nikoli Grbicia równie łatwo wygrali 3:0 z reprezentacją Meksyku. Takie rezultaty dają polskim siatkarzom prowadzenie w tabeli grupy C.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomek Fornal i Kuba Kochanowski zażartowali z Bartka Kurka. Wszystko nagrał rozbawiony Karol Kłos

Polska - Stany Zjednoczone o zwycięstwo w grupie C. Najtrudniejszy test drużyny Grbicia

Dotychczasowe spotkania nie stanowiły dla Polaków większych problemów. We wtorek czeka ich natomiast największy test formy. W ostatnim meczu grupowym rywalami obrońców tytułu będzie reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Amerykanie mogą pochwalić się takim samym bilansem spotkań. Na otwarcie w trzech setach pokonali Meksyk, by później równie gładko odprawić Bułgarię. Zawodnicy Johna Sperawa mają jednak słabsze ratio punktowe, przez co zajmują drugie miejsce w grupie.

Polacy mają wyjątkowo trudnego rywala. "95 proc. drużyn już by się nie podniosło"

Spotkania tych drużyn zawsze przynoszą wiele emocji. Nie inaczej było podczas tegorocznej Ligi Narodów. W fazie grupowej lepsi byli Polacy wygrywając 3:1. Amerykanie szybko odbili sobie tę porażkę, pokonując biało-czerwonych w półfinale rozgrywek 3:0, rozbijając ich w trzecim secie do 13. Teraz to drużyna Grbicia ma rachunki do wyrównania, a mecz mistrzostw świata przed własną publicznością wydaje się być ku temu idealną okazją.

Cztery kolejne zespoły z awansem do 1/8 finału MŚ. Medaliści olimpijscy pod ścianą

Polska - Stany Zjednoczone w siatkarskich MŚ. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Mecz Polska - Stany Zjednoczone odbędzie się we wtorek 30 sierpnia w katowickim Spodku. Początek zaplanowano na 20:30. Transmisję przeprowadzą TVP1, TVP Sport i Polsat Sport. Mecz będzie można oglądać także na stronie sport.tvp.pl oraz platformie Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Wcześniej w bezpośrednim spotkaniu o trzecie miejsce w grupie i zachowanie szans na awans do 1/8 zmierzą się reprezentacje Bułgarii i Meksyku. To starcie rozpocznie się o 17:30.