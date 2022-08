Cztery kolejne zespoły z awansem do 1/8 finału MŚ. Medaliści olimpijscy pod ścianą

Biorąc pod uwagę specyficzny system rozgrywania siatkarskich mistrzostw świata (z każdej grupy do fazy pucharowej wyjdą po dwie najlepsze drużyny plus cztery z sześciu z trzecich miejsc), dwa zwycięstwa w fazie grupowej gwarantują zespołom grę w najlepszej "16" turnieju. Dzięki temu w poniedziałek do Brazylii, Polski, USA i Francji dołączyły cztery kolejne ekipy, które mogą się pochwalić dwiema wygranymi w dwóch pierwszych kolejkach fazy grupowej.

Włochy, Serbia, Holandia i Iran pewne awansu do 1/8 finału. Problemy Argentyny

W poniedziałek największe problemy miała na parkiecie reprezentacja Holandii, aczkolwiek "Oranje" trzeba przyznać, że mierzyli się ze zdecydowanie najtrudniejszym przeciwnikiem - trzecią na IO w Tokio Argentyną.

Szlagier czwartego dnia MŚ w siatkówce w Lublanie nie zawiódł - Argentyńczycy prowadzili już 2:0, ale ostatecznie po tie-breaku triumfowali Holendrzy 3:2. Dzięki temu zespół z Europy z 5 punktami jest już pewna gry w 1/8 finału, podczas gdy Argentyna z dwiema porażkami i dwoma punktami będzie musiała o ten przywilej walczyć w ostatnim meczu grupowym z Egiptem.

O pierwsze miejsce w grupie F Holandia będzie grała z Iranem. Irańczycy po pokonaniu Argentyny 3:2 tym razem poradzili sobie z Egiptem, wygrywając 3:1. W tym przypadku zaskoczeniem może być co najwyżej przegrany przez Persów trzeci set, w którym Egipt zwyciężył do 22.

Żadnych problemów z osiągnięciem drugiej wygranej na tym turnieju i przypieczętowaniem awansu do fazy pucharowej nie mieli Serbowie oraz Włosi. Serbia bez straty seta pokonała w Katowicach Portoryko, a Włosi w identycznym stosunku wygrali w Lublanie z Turcją. Wynik 3:0 padł również w starciu Ukrainy z Tunezją oraz Kanady z Chinami.

Wyniki i tabele grup A, E i F po 2. kolejce fazy grupowej MŚ:

Grupa A:

Serbia - Portoryko 3:0 (26:24, 25:21, 25:16)

Ukraina - Tunezja 3:0 (25:21, 25:19, 25:15)

Tabela:

Serbia - 2 zwycięstwa, 6 pkt, sety: 6:0 Tunezja - 1 zwycięstwo, 3 pkt, sety 3:3 Ukraina - 1 zwycięstwo, 3 pkt, sety 3:3 Portoryko - 0 zwycięstw, 3 pkt, sety 0:6

Grupa E:

Kanada - Chiny 3:0 (25:23, 25:21, 25:23)

Włochy - Turcja 3:0 (25:18, 25:20, 25:22)

Tabela:

Włochy - 2 zwycięstwa, 6 pkt, sety: 6:0 Turcja - 1 zwycięstwo, 3 pkt, sety: 3:3 Kanada - 1 zwycięstwo, 3 pkt, sety: 3:3 Chiny - 0 zwycięstw, 0 pkt, sety: 0:6

Grupa F:

Argentyna - Holandia 2:3 (30:28, 25:20, 21:25, 25:27, 9:15)

Iran - Egipt 3:1 (25:14, 25:19, 22:25, 26:24).

Tabela: